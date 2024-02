Decarbonizzazione,. Voilàp in prima fila

Voilàp, la multinazionale che progetta e realizza sistemi smart per l’industria e le città, con sede a Limidi, ha realizzato un ambizioso programma per la decarbonizzazione e l’efficientamento energetico con l’obiettivo di ridurre le emissioni dei propri stabilimenti. "L’industria manifatturiera rappresenta in Italia un importante centro di consumo energetico e la riduzione della sua impronta carbonica è un fattore cruciale per la sostenibilità del nostro Paese. Sono certo che l’ambizioso programma intrapreso in questo senso da Voilàp porterà grandi frutti e sarà di stimolo e traino perché l’industria italiana si faccia sempre più protagonista del processo di decarbonizzazione", commenta Valter Caiumi, presidente e amministratore delegato di Voilàp. Il progetto ha previsto l’installazione negli stabilimenti di pannelli fotovoltaici, la conversione di tutti gli acquisti energetici a fonti rinnovabili e l’installazione di soluzioni di sensoristica e gestione dati per ottimizzare i consumi energetici dei siti produttivi. Il totale della superficie coperta da pannelli fotovoltaici del gruppo ha superato ad oggi quota 8.000 mq e nel corso del 2023 sono stati installati pannelli fotovoltaici nello stabilimento di Limidi, per una potenza nominale complessiva di 1,5 Megawatt che hanno permesso di ridurre l’attuale impronta carbonica, i costi operativi e la dipendenza da fonti esterne. È stata, inoltre, completata al 100% la conversione degli acquisti energetici esterni verso fonti esclusivamente rinnovabili. Grazie a queste due importanti azioni (con un investimento totale di 3 milioni di euro che riguardano quasi totalmente la sede storica di Limidi e la nuova di Carpi, cui si aggiungono altre sedi più piccoile come dimensioni, anche in Germania) il Gruppo sarà in grado di ridurre del 25% le emissioni scope 1 e scope 2 e garantire agli stabilimenti autonomia energetica per circa il 40% dei propri consumi.