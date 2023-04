Decenni in cattedra e libri sulla storia locale, addio al prof Mantovani

Stamane alle 8.50 dalla sua abitazione in via Matteotti verranno celebrati i funerali di Disma Mantovani, il professore di applicazioni tecniche che ha insegnato a generazioni di concordiesi, trasmettendo loro la sua passione e curiosità per le applicazioni scientifiche, esposte agli allievi accompagnate da nozioni tratte dal suo ampio bagaglio culturale. In famiglia, altri come lui, compresa la moglie si sono dedicati all’insegnamento, una quasi vocazione ereditata e che lui ha saputo alternare con l’interesse per la storia locale e gli studi di botanica e agricoltura. Tanti in queste ore hanno voluto esprimere ai figli Alberto e Carlo il proprio cordoglio. Tra questi l’amministrazione comunale. "Il Prof. Mantovani – ricorda in una nota il Comune – era un profondo conoscitore della storia di Concordia, della Bassa Modenese e Mantovana. Molte sono le sue pubblicazioni e collaborazioni con storici locali realizzate con l’obiettivo di far conoscere e diffondere la storia e le origini del nostro territorio. Grandi erano le sue competenze e conoscenze anche sui Mulini storici e sui Mulini Natanti ed era membro onorario dell’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici e collaboratore del Gruppo Studi Bassa Modenese". Ha dedicato buona parte della sua vita all’insegnamento, prima nella scuola di Avviamento professionale e poi presso la scuola media di Concordia. Negli anni ’60 si impegnò politicamente come dirigente locale per la Democrazia Cristiana, di cui divenne consigliere comunale. In quell’epoca fu anche consulente per l’agricoltura delle associazioni di categoria, promotore della cooperazione in agricoltura e nel 1963 fu tra i promotori del primo caseificio cooperativo di Santa Caterina.

"Il professore Disma Mantovani – conclude la nota del Comune – aveva 91 anni, ma restano con noi le sue memorie, le sue opere e la passione per la storia del nostro paese".

Alberto Greco