Decibel e movida Dai residenti del centro arriva la diffida: "Stop ai rumori molesti"

di Vincenzo Malara

Per il Comune è una sorta di messa in mora firmata da cento residenti che vivono, nel vero senso della parola, sotto la Ghirlandina. L’oggetto? La movida notturna. E’ datata 14 giugno scorso la diffida stragiudiziale inviata dal Comitato del Centro storico e notificata al sindaco Gian Carlo Muzzarelli e gli assessori Andrea Bosi e Ludovica Carla Ferrari, che con le loro deleghe si occupano a vario titolo delle sorti del cuore cittadino. Nello specifico, l’atto – supportato da cento residenti firmatari – chiede all’Amministrazione di applicare rigorosamente tutte le norme vigenti che regolano, in particolare, orari e rumori (i famosi decibel) legati al divertimento notturno. Il braccio di ferro non è nuovo e già nelle scorse settimane, puntuale come ogni anno, si è riacceso il dibattito sulla convivenza difficile tra cittadini del centro e gli eventi estivi. Trovare un equilibrio tra le esigenze legittime sia dei residenti che dei proprietari dei locali pare impossibile, così lo scontro inizia ad evocare possibili risvolti legali, sulla scia dell’ultima sentenza della Cassazione, che mette nero su bianco la responsabilità delle amministrazioni comunali sul rispetto della quiete pubblica e la possibilità per i cittadini di chiedere un risarcimento danni. Sia chiaro, a scanso di equivoci: la diffida stragiudiziale non ha risvolti né civili né penali per gli interessati, si tratta in pratica di un avvertimento ufficiale al Comune da parte dei cittadini, che chiedono a gran voce una svolta nei controlli.

"Gli interventi delle autorità sono scarsi e spesso tardivi rispetto alle nostre segnalazioni – sottolinea Giuliano Zanni, presidente del Comitato del Centro storico -. Se siamo arrivati alla diffida è perché ci troviamo di fronte ad una puntuale violazione delle regole in fatto di orari e, in alcuni casi, occupazione del suolo pubblico. Le forze dell’ordine arrivano solo sporadicamente e nella maggior parte dei casi sono sprovviste della strumentazione per controllare il livello di rumore. Preciso che questa mobilitazione non è soltanto del comitato, ma è supportata da tantissimi residenti dei luoghi della movida che non fanno parte del nostro gruppo, cittadini esasperati da un divertimento che tutte le estati diventa selvaggio".

Con la diffida stragiudiziale – prosegue Zanni – "mettiamo l’Amministrazione davanti ai suoi doveri, nulla di più e nulla di meno. Vedremo se da adesso in poi verrà fatto quello che gli assessori promettono da anni, cioè un controllo rigoroso sulle serate e gli eventi che vengono organizzati dai locali. Non chiediamo di spegnere il divertimento, ma di conciliare un numero tollerabile di appuntamenti estivi con il diritto alla tranquillità dei residenti dopo una certa ora". A settembre, insomma, si tireranno le somme. "Proprio così. Passata l’estate – conclude il presidente del Comitato – vedremo se è cambiato qualcosa. Se non sarà così valuteremo altre azioni, questa volta più decise, sulla scia di quanto stabilito anche dalla Cassazione nelle scorse settimane".