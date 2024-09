"’Decibel Open Air’, oltre 7mila partecipanti. Garantita la sicurezza"

Anche la Questura di Modena ha fatto ieri un bilancio della prima edizione castelfranchese di "Decibel Open Air 2024", uno dei festival internazionali più importanti di musica elettronica, "che ha visto la partecipazione – riporta la Questura – di oltre 7.000 giovani a serata, provenienti da tutto il mondo". Ancora, la nota della Questura prosegue: "Il dispositivo di ordine e sicurezza pubblica, organizzato in attuazione di quanto deliberato dalla Prefettura in sede di Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica e definito in più tavoli tecnici e sopralluoghi congiunti, è stato imperniato sulla predisposizione delle massime misure preventive. Nei servizi ha concorso personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza affinché l’evento potesse svolgersi in una cornice di massima sicurezza. Importante anche il contributo della Polizia Locale per le misure di competenza in ordine alla viabilità, e dei Vigili del Fuoco per i servizi di vigilanza antincendio. Il 118 ha assicurato parimenti la corretta assistenza prevista dal piano sanitario per i grandi eventi. Nel corso della seconda serata, la Squadra Mobile, impiegata in specifici servizi volti alla prevenzione di condotte illecite e al contrasto dei reati predatori, ha tratto in arresto un cittadino italiano di 32 anni, residente fuori regione, trovato in possesso di 46,94 grammi di ecstasy (Mdma) e 5,93 grammi di ketamina, oltre alla somma in contanti di 750 euro in banconote di vario taglio, il tutto sottoposto a sequestro penale".

m.ped.