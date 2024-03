"Decidiamo come sarà Bomporto da qui al 2050"

Bomporto si accinge a disegnare il suo futuro assetto urbanistico, economico e sociale. E’ partito, infatti, lunedì scorso, il primo di una serie di incontri con la popolazione, che si susseguiranno a lungo nel tempo e toccheranno tutti centri del Comune (Bomporto, Solara, Sorbara), per giungere alla definizione e approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). "Invitiamo caldamente cittadine e cittadini – esorta la sindaca Tania Meschiari - a partecipare a questo percorso che prevede diverse tappe nel corso di tutto il 2024. Attraverso lo strumento del PUG, disegniamo oggi la Bomporto che immaginiamo e vogliamo da qui al 2050, per questo è importante partecipare numerosi. Possono sembrare tematiche complesse, e in parte lo sono, ma cercheremo di affrontarle in modo semplice e chiaro, con un occhio alla concretezza e tanto spazio dedicato a domande, interventi e considerazioni da parte dei cittadini". Il PUG, previsto come strumento di pianificazione comunale da una legge regionale del 2017 n.24, fissa come suoi obiettivi la riduzione del consumo del suolo, la rigenerazione del territorio urbanizzato, la sostenibilità ambientale e territoriale. In particolare, quello del Comune di Bomporto è stato selezionato dalla Regione Emilia-Romagna, insieme a quello di altri sei comuni tra cui il capoluogo Modena, per la partecipazione al progetto "Urban Health": basato sul concetto di come la pianificazione possa giocare un ruolo decisivo nella creazione di ambienti favorevoli alla salute della popolazione, migliorando la vivibilità e il benessere urbano. Il prossimo appuntamento è lunedì 25 marzo alle 20.30 a Sorbara presso la "Casa della Legalità" in Piazzetta dei Tigli, mentre l’ultimo incontro in calendario sarà lunedì 8 aprile Solara.

a. g.