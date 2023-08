Decine di rotoballe andate a fuoco

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato martedì in un’azienda agricola in via della Liberazione, a San Cesario. Le cause non sono ancora chiare ma le fiamme hanno incenerito decine di rotoballe, causando ingenti danni all’azienda. Sul posto sono intervenuti subito i pompieri, con squadre da Modena e Vignola. Il rogo è stato subito domato ma i pompieri, ieri, erano ancora sul posto per tenere sotto controllo eventuali focolai. Il rischio, infatti, è che l’incendio potesse svilupparsi nuovamente, allargandosi al resto del campo. Sul rogo sono ora in corso accertamenti ma si propende per cause accidentali.