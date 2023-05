"Decoro a rischio, necessario potenziare lo spazzino di quartiere"

Il Pd, insieme ai gruppi della maggioranza di centrosinistra in consiglio comunale, ha depositato una mozione sul tema della trasformazione del sistema di raccolta differenziata. Il testo chiede all’amministrazione comunale e ad Hera di attivare, attuare ed estendere una implementazione del servizio di ’spazzino di quartiere’ su tutto il territorio cittadino, per supportare e aumentare le operazioni di pulizia e garantire il decoro della città a sostegno attivo del cambiamento in corso legato al nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. "Gli abbandoni e il decoro urbano – dichiara il capogruppo Pd Antonio Carpentieri – sono il principale problema di questo momento di transizione dal vecchio al nuovo servizio. Il servizio dello ‘spazzino di quartiere’, già attivato in centro storico, è molto apprezzato. Chiediamo perciò a Hera di potenziarlo in tutti i quartieri e nelle frazioni. Servono più squadre operative in giro per la città per pulire ma anche per accertare i comportamenti scorretti. Vogliamo essere vicino ai modenesi che sono alle prese con un radicale cambio di abitudini e che vogliono giustamente non dover subire il comportamento di una minoranza scorretta che scarica sulla collettività il costo degli abbandoni che ben prima del nuovo sistema cubavano tra i 300 ed i 400mila euro all’anno. Assieme a noi anche Hera deve essere vicina ai cittadini". La mozione di maggioranza chiede anche al sindaco di attivarsi in materia di sanzioni e avvertimenti. Nello specifico chiede di "continuare a sollecitare l’attività di controllo e di sanzione che Atersir è chiamato a fare nei confronti del gestore Hera per il rispetto del contratto di servizio e degli standard di qualità con particolare riferimento all’anno 2023, al sistema delle sanzioni e alla trasformazione del sistema in corso".