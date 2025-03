"Decoro e pulizia, così non va"

Maria Mattioli ha espresso il suo malcontento sulla situazione della pulizia urbana nel Parco delle Rimembranze e, più in generale, a Modena. "Se il confronto tra Modena e i Paesi dell’Europa settentrionale in termini di pulizia e decoro urbano è impietoso, anche nei miei ultimi viaggi in Spagna e Marocco ho notato una pulizia e un’attenzione agli spazi pubblici che qui, purtroppo, non si vedono. A mio avviso, non è solo una questione di risorse economiche: a Modena manca proprio la volontà di garantire una città pulita e un verde ben curato. Questo dovrebbe essere un diritto per tutti i cittadini, considerando che paghiamo a caro prezzo questi servizi. Inoltre restano criticità sulla raccolta differenziata".