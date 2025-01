"Decoro urbano, si può fare meglio"

Anche Viola Malagoli ’scatta’ una fotografia della situazione, tra criticità e consigli. "Il centro storico, a mio avviso, è più sicuro rispetto ad altre zone della città – come ad esempio il Novi Sad che meriterebbe più controlli ed attenzione – anche se, a oggi, la strada da fare per migliorare le cose è ancora lunga: si può fare sempre meglio. Più si coinvolgono le persone e più si rende la città attrattiva, più si guadagna anche in sicurezza: popolare i locali e le strade è un aspetto che aiuterebbe quindi l’intera comunità. Sul decoro invece noto dei miglioramenti in città – continua la giovane – è vero, rimane il ’nodo’ cartacce e qualche piccolo rifiuto disseminato nelle strade, ma in linea generale ho notato un passo in avanti".