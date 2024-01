"Dedichiamo la sala consiliare all’ex ministro Giulio Santagata"

Profondo cordoglio a Zocca per la morte di Giulio Santagata, deputato della Repubblica dal 2001 al 2013 e ministro per l’attuazione del programma di governo dal 2006 al 2008, che si è spento a Modena venerdì all’età di 74 anni. Il sindaco Federico Ropa ha annunciato di aver intenzione di dedicargli la Sala consiliare. "Giulio Santagata – ha detto Ropa nell’esprimere le condoglianze alla famiglia - ha sempre avuto Zocca nel cuore. Con le sue qualità intellettuali ha dato lustro al nostro territorio come pochi altri hanno saputo fare. Ha fatto una brillante carriera politica, arrivando a ricoprire le più alte cariche istituzionali dello Stato, partendo proprio da Zocca dove è stato anche amministratore comunale. Lo ricordo con affetto spesso presente alla premiazione del premio letterario Zocca Giovani. Con la sua scomparsa abbiamo perso tanto e abbiamo il dovere di portare avanti quanto lui ci ha insegnato. Penso che come Amministrazione comunale dovremo ricordare degnamente Santagata e per questo proporrò al Consiglio Comunale di intitolargli la Sala consiliare, il luogo più importante della vita amministrativa e politica zocchese". Anche il gruppo consiliare di minoranza, Zocca Domani, ha espresso vicinanza ai familiari di Santagata. Il capogruppo Federico Covili ha ricordato che "quando il progetto di Zocca Domani stava diventando qualcosa di più serio, siamo partiti da Giulio Santagata, dalla sua esperienza e dalla sua intelligenza. Zocchese al 100 per cento, capace di guardare e di andare molto lontano. Abbiamo un grande bisogno di persone come Giulio, da domani ancora di più". Fra gli amici zocchesi, anche Vasco ha ricordato "l’amico simpatico leale e sincero. Uomo intelligente ironico e colto. Una Persona straordinaria. Io sono molto triste – ha scritto -. Ma nel mio cuore Giulio non morirà mai. Viva Giulio Santagata". Anche la scorsa estate, a Zocca, Giulio e Vasco erano stati visti più volte sfidarsi a carte al BiBap. La famiglia Santagata ha la casa a Zocca.

Walter Bellisi