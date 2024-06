"Dedico il successo alla famiglia"

Erano oltre 200 giorni che Giovanni Aleotti non assaporava la gioia del successo: per ritrovarlo occarre andare indietro nel tempo a quando aveva trionfato, per la seconda volta, al Sibiu Tour. Ma con un attacco nella discesa verso Nova Gorica, quando si aggiudicò tappa e maglia di leader, ha capito che quella era l’occasione giusta per aggiudicarsi la sua terza corsa a tappe e iscrivere il suo nome nell’albo d’oro che vede tra gli altri il campionissimo Pogacar. Dopo aver controllato la corsa nella tappa regina nell’ultima frazione, alla fine di un avvio frenetico, senza lasciarsi prendere dal panico e con il supporto dei compagni di squadra ha "marcato stretto" lo spagnolo Bilbao ed arrivato quello che sicuramente è il risultato più importante della sua carriera tra i professionisti. Il 25enne finalese domenica sarà al via del campionato italiano professionisti che si svolge a Firenze con arrivo a Sesto Fiorentino, abbinato alla "Per Sempre Alfredo" nel decennale della scomparso del mitico direttore tecnico della nazionale Martini: potrà quindi contare solo sul supporto di un compagno di squadra, Sobrero, ma se si presenterà l’occasione Aleotti non se la farà sfuggire. E poi "staccherò un po’ e andrò a tifare per i miei compagni alle tappe italiane del Tour de France, in particolare quella del San Luca a Bologna - ha dichiarato Aleotti al rientro s casa a Finale Emilia - Spero di essere inserito tra i roster della Bora per la Vuelta per provare a fare un grande giro da protagonista dopo quattro anni tra i professionisti. Il ritorno al successo lo dedico alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina e anche al mio preparatore Paolo Artuso, oltre ovviamente ai miei diesse e a tutte le persone che mi sostengono". Oltre al successo di Aleotti sono arrivati dalla Slovenia altri risultati a completare il dominio modenese: infatti il team modenese-reggiano VF Group Bardiani di patron Vincenzo Oliva e della famiglia Reverberi si sono aggiudicati la classifica a squadre dove è inserito anche il pavullese Luca Covili e la maglia bianca con il promettente Giulio Pellizzari. Il VF Group Bardiani sarà la squadra più folta al tricolore di domenica prossima con al via anche Luca Covili, che ha terminato il Giro di Slovenia un po’ acciaccato.

Elio Giusti