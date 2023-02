Defibrillatore donato a Villa Bianchi Salverà vite nel ricordo di Andrea

E’ stato consegnato ieri alla Casa della Comunità ‘Villa Bianchi’ di Casinalbo un defibrillatore semiautomatico utilizzabile sia dai professionisti sanitari che dai cittadini, in situazioni che richiedono interventi d’emergenza tempestivi. Il dispositivo è frutto di una donazione dell’Associazione ‘Amici per sempre di Andrea Gilioli’, impegnata da anni nella sensibilizzazione sulle malattie del cuore. Alla cerimonia di consegna erano presenti il sindaco di Formigine, Maria Costi, la Direttrice del Distretto Sanitario di Sassuolo, Federica Ronchetti e la presidente dell’associazione, Giovanna Venturelli. Grazie a questo gesto di generosità, uno dei luoghi più frequentati dalle famiglie del territorio formiginese come Villa Bianchi avrà a disposizione uno strumento prezioso, utilizzabile in ogni momento in caso di necessità, non solo dai professionisti della Casa della Comunità, ma anche dagli operatori del Centro per le Famiglie e del Centro per Bambini e Famiglie.

"La comunità di Formigine è infinitamente grata all’Associazione ‘Amici per Sempre di Andrea Gilioli’ per aver mantenuto con questo territorio il legame che Andrea aveva – dichiara il sindaco di Formigine, Maria Costi –. Il ricordo di Andrea vivrà per sempre, anche grazie al premio universitario a lui dedicato.

Grazie dunque a tutti i volontari dell’associazione e in particolare alla mamma Giovanna".

"Da diversi anni l’Associazione ‘Amici per sempre di Andrea Gilioli’, è impegnata, grazie alla sua generosità e sensibilità, a sostenere i servizi sanitari nella prevenzione e nella cura delle malattie del cuore" afferma Federica Ronchetti, Direttrice del Distretto Sanitario di Sassuolo.

"Siamo molto felici di essere qui oggi – aggiunge Giovanna Venturelli, presidente dell’Associazione ‘Amici per sempre di Andrea Gilioli’ –. Questo è il quinto defibrillatore che come associazione abbiamo installato a Formigine, ennesima traccia del ricordo di mio figlio Andrea, scomparso ormai 5 anni fa a 25 anni. Fare informazione e garantire sul territorio sempre più strumenti salvavita come questo è fondamentale perché tragedie come quella di Andrea capitino sempre meno spesso, e il pensiero di riuscire a salvare anche solo una vita ci ripaga di ogni sforzo. E’ importante che sempre più persone frequentino i corsi di primo soccorso".