Deflusso regolare. Pulizie già dall’alba

Il deflusso dalla piazza è stato regolare. Alle 2.30 erano già iniziate le operazioni per il disallestimento del palco e alle 5 gli operatori di Hera hanno iniziato le operazioni di pulizia del piazzale che già questa mattina si presentava completamente ripristinato.

All’entrata dello spazio adibito all’esibizione erano previste procedure di sicurezza con controllo a campione. Presenti quattro punti ristoro con cibi e bevande, per permettere di brindare al nuovo anno nel rispetto dell’ordinanza comunale di divieto, in tutta l’area del centro storico, di vendita e somministrazione per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine. I partecipanti alla festa non potevano portare con sè contenitori di vetro, lattine, oltre a strumenti di autodifesa offensivi, come ad esempio lo spray al peperoncino.

Nonostante il divieto, molte però sono state le segnalazioni relative a scoppi di botti e petardi in centro e fuori dal centro storico, fortunatamente senza incidenti. Solo in taluni casi sono intervenute le forze di polizia presenti numerose, anche con agenti in borghese, in tutto il centro storico per monitorare, contenere e prevenire episodi più gravi.