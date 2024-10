Defrel sbaglia sotto porta. Palumbo suona ancora la carica

GAGNO 5,5 Ancora una volta subisce due reti. La prima in mischia senza grosse responsabilità, sulla seconda appare in ritardo sulla punizione di Johnsen che colpisce la traversa e che po viene ribattuta, e qui non può fare nulla, di Vasquez.

DELLAVALLE 7 Prosegue la crescita del ragazzo di scuola granata, gara di personalità impreziosita dal suo primo gol tra i professionisti con una bel colpo di testa su corner di Palumbo. (33’ st Di Pardo 6 Un quarto d’ora più recupero giocato in modo diligente).

ZARO 5,5 Non è un momento fortunato per il centrale canarino, che si fa sorprendere sul primo gol della Cremonese. Prova un paio di sortite in attacco, per poco non arriva di testa su un traversone di Bozhanaj.

CALDARA 6 Prestazione senza sbavature, a inizio ripresa ha una bella occasione ma il suo colpo di testa è centrale. Rischia tantissimo per un braccio galeotto in area nel finale che arbitro e Var non considerano da rigore.

IDRISSI 5,5 Il primo errore sulla rete di Bonazzoli è suo quando non riesce ad allontanare il pallone. La generosità c’è sempre, ma gli errori in fase di ripartenza sono più di uno. (25’ st Cotali 6 Si limita a non rischiare sulla fascia di competenza).

MAGNINO 6 Gara da battaglia, si alterna con Santoro sulle due fasce di centrocampo facendo densità soprattutto nei momenti di difficoltà di inizio partita. (20’ st Battistella 6 Un paio di buone iniziative per saltare il muro cremonese a centrocampo, costringe in un paio di occasioni gli ospiti a fermarlo con le cattive).

GERLI 6,5 Per la prima volta dopo l’infortunio ritrova i novanta minuti e soprattutto mostra crescita costante. Gara senza sbavature sia in impostazione che in fase di contenimento.

SANTORO 6,5 Qualche errore, ma è vero che corre per due e si sacrifica in più di un raddoppio quando gli ospiti si fanno pericolosi.

PALUMBO 7,5 E’ ancora una volta il migliore dei gialli, sembra quasi incredibile che regga quel ritmo per quasi tutta la gara. Appena cala, comprensibilmente, nel finale, il Modena non riesce più a spaventare la Cremonese.

CASO 6,5 Fa un po’ il finto nueve, un po’ il trequartista, un po’ l’esterno di attacco, mostrando che il cento per cento della condizione è veramente vicina. Trova in mischia la rete dell’1 a 1 con un destro di rara precisione. Nel secondo tempo la fatica si fa sentire e Bisoli lo toglie. (20’ st Abiuso 5,5 Palloni giocabili ne ha pochini, d’altronde le sue caratteristiche poco si adattano a una squadra che deve ripartire in contropiede).

DEFREL 5,5 Schierato per la prima volta dall’inizio, cerca di tenere su la squadra con qualche buona sponda. Sulla sua valutazione però pesano errori in attacco, quando non sfrutta un paio di buone occasioni, e in difesa quando si fa anticipare da Vasquez sul tap in del 2 a 2, dopo che aveva provocato la punizione con una fallo evitabile. (33’ st Bozhanaj 6 Prova nel finale a dare un cambio di passo e un suo tiro da fuori viene deviato dalla difesa in angolo).

Alessandro Bedoni