Degrado a San Cataldo. Cimitero in stato di abbandono. Giacigli di fortuna e rifiuti

Non è sfuggito a nessuno dei numerosi cittadini che ieri si sono recati al cimitero Monumentale di San Cataldo per far visita ai propri cari defunti, il deplorevole stato di degrado e abbandono che accoglie i visitatori all’ingresso, nel parcheggio laterale di piazza Setti. Qui, di fronte alla storica chiesa della Madonna del Murazzo e alla nota sede di Porta Aperta, un centro di accoglienza per richiedenti asilo e indigenti, la situazione è critica. Giacigli di fortuna e disordine regnano sovrani.

È evidente che molti di coloro che cercano rifugio all’interno del centro di accoglienza non riescono a trovarlo, costretti a bivaccare con giacigli di fortuna nei paraggi, trovando riparo sotto le antiche mura di questo sacro sepolcreto, soprattutto ora che le temperature si sono fatte più miti.

Il parcheggio di piazza Setti è così diventato un luogo di dimora, di vita e di pernottamento, sia di giorno che di notte. Con l’arrivo della sera, il panorama si riempie di gruppi di stranieri, e non solo, che stendono letti di fortuna dopo aver condiviso pasti e bevuto birra.

Ieri, a differenza di passato, si è assistito a un’inquietante evoluzione: i giacigli non sono più composti da semplici cartoni e coperte, ma da veri letti a due piazze, con doghe in legno e materassi matrimoniali recuperati chissà dove. Una vista desolante e poco rispettosa per un luogo di raccoglimento e di dolore per i propri cari che non ci sono più, circondata da rifiuti e vestiti rovinati accatastati accanto a cestini traboccanti di immondizia e bottiglie di birra, che diventano sempre più pieni, specialmente durante le ore notturne.

E come se non bastasse, i bagni all’ingresso del camposanto sembrano essere "fuori servizio" in modo permanente. È vero, all’interno del cimitero potrebbero esserci altri servizi, ma è fondamentale che queste utilità siano adeguatamente segnalate, tenendo conto anche del gran numero di visitatori occasionali che si muovono in questa parte del monumentale camposanto.

È necessario porre rimedio a questa situazione per ridare dignità ad un luogo così tanto frequentato. Pulire e liberare il parcheggio dai letti improvvisati è un atto di rispetto verso i defunti prima che questo angolo dello storico cimitero venga sempre più circondato dal degrado.

Flavio Viani