"Degrado al cimitero, il problema non si risolve"

Interviene anche l’opposizione maranese sulla questione del cimitero di Marano e in particolare sui problemi denunciati in questi giorni da una cittadina, che lamentava una certa regolarità nel furto di fiori freschi sulla tomba del marito e anche lo scarso rispetto del luogo da parte di alcuni, visto che sempre vicino alla tomba del marito ha già rinvenuto più volte biancheria intima, indumenti e scarpe. A commentare è il consigliere comunale di "Uniti per Marano" Virginio Leonelli, che spiega: "Come gruppo di opposizione siamo intervenuti sui problemi al cimitero del capoluogo anche recentemente, dopo segnalazioni ricevute da alcuni cittadini. Risale infatti al 14 luglio scorso la discussione in consiglio comunale di una nostra interrogazione in merito, che avevamo presentato in aprile. Poi, chiaramente, le decisioni da prendere spettano ad altri. Quella della manutenzione dei cimiteri e della loro sorveglianza, peraltro – prosegue Leonelli – è un problema che non riguarda solo Marano, ma diverse frazioni del nostro comune. Anche a Festà e a Ospitaletto, ad esempio, c’è una questione, diciamo, di mancata precisione nella manutenzione. E il problema è piuttosto annoso: già la precedente amministrazione parlò dell’eventualità di installare telecamere, ma poi non se ne fece nulla. Insomma, la questione è nota da tempo e come gruppo di opposizione abbiamo cercato di fare la nostra parte, segnalando all’amministrazione, tramite un’interrogazione, che il problema c’è tuttora, dopo avere ricevuto alcune informazioni al riguardo da parte di cittadini".

m.ped.