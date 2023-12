Degrado al parco XXII Aprile: "Troppi sbandati e ubriachi, il sindaco deve intervenire"

I residenti non hanno il coraggio di attraversare il parco: su queste pagine abbiamo documentato come l’area del XXII Aprile sia divenuta ormai inaccessibile ai cittadini, a causa della presenza continua di spacciatori e sbandati. "Una signora è stata rincorsa da uno straniero mezzo nudo che ha minacciata di violentarla", ci confida una residente. Il comitato per una Modena Pulita e Sicura ha fatto presente come molti degli sbandati abbiano scelto proprio il padiglione progettato da Renzo Piano per ‘soggiornare’ la notte e incontrare eventuali clienti, ovvero tossicodipendenti. Ad intervenire sulla situazione è Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia che sottolinea come il degrado si stia aggravando. "Il parco continua ad essere rifugio di sbandati e si conferma zona ad altissima densità di spacciatori e di assuntori a dir poco opinabili - afferma. In quel contesto si vede di tutto e il degrado è riscontrabile quotidianamente dalla presenza costante di diverse decine di ubriachi, complice la vendita abusiva e continua di alcolici, la presenza di bivacchi e di balordi che urinano e defecano. Senza dimenticare il piccolo spacciatore al dettaglio, i ‘pali’ delle bande che vendono droga, gli sbandati di strada sino ad arrivare a persone in evidente stato di alterazione". Pulitanò fa presente come la situazione sia davvero delicata, anche in virtù della presenza di una scuola a pochi passi, più volte portata all’attenzione dell’Amministrazione. "In quel contesto così difficile, la Giunta ha deciso di intervenire con il progetto G124, pensato, come ribadito dalla Giunta, per il Parco e per le esigenze del quartiere, che l’attuale Assessore alla cultura Bortolamasi aveva definito come una infrastruttura strategica per la nostra città – afferma ancora. Ebbene, come ampiamente pronosticato da Fratelli d’Italia, questa installazione è divenuta la principale area di concentramento per spacciatori e sbandati e ha reso il parco purtroppo un’area verde troppe volte resa inaccessibile e inservibile. Sembra che ci si dimentichi troppo facilmente che il Parco è frequentato giorno e notte da numerosi spacciatori che agiscono indisturbati, organizzati con vedette, in un territorio di cui si sono di fatto impossessati e sono anche protagonisti di risse. Il tutto davanti a bambini e famiglie che, se vogliono frequentare il parco, sono costretti a dover convivere con queste realtà irrisolte ed indegne. Dopo aver fatto un passo indietro con l’abbassamento delle tasse comunali, dopo aver fatto l’ennesimo dietro front sulla tariffazione del parcheggio ex Amcm, speriamo che Muzzarelli ascolti un’altra volta Fratelli d’Italia e decida di intervenire".

Valentina Reggiani