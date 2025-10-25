"Degrado all’autostazione, i controlli funzionano"

Il nuovo anno scolastico vignolese si è aperto all’insegna di controlli da parte delle forze dell’ordine nella zona dell’autostazione delle corriere, per garantire la sicurezza dei tanti studenti di passaggio. Nei mesi scorsi, del resto, erano stati segnalati da più parti problemi riguardo a sbandati che frequentavano la zona (giovani e meno giovani), specialmente negli orari di ingresso e di uscita degli studenti, che creavano situazioni di forte degrado.

Ora, per l’amministrazione, i controlli stanno producendo i loro frutti. "A poco più di un mese dall’avvio dell’anno scolastico – spiega infatti una nota del Comune – si conferma efficace il nuovo piano di controllo della stazione delle corriere di Vignola negli orari di arrivo e partenza degli studenti del polo scolastico superiore. Il piano è stato messo a punto dal nuovo comandante del corpo unico di Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli Luca Di Niquili, in coordinamento con la locale Tenenza dell’Arma dei Carabinieri, su richiesta della sindaca di Vignola Emilia Muratori che aveva chiesto su questo punto la collaborazione di tutti i sindaci del territorio. Nello specifico, la sindaca di Vignola aveva domandato che si valutasse la possibilità di un’organizzazione dei turni degli agenti della Polizia locale che tenesse conto di tutti gli uomini in forza al Corpo unico, indipendentemente dai Presidi a cui erano assegnati. Dal 16 settembre, dal lunedì al sabato, ogni mattina, all’orario di ingresso agli istituti scolastici, sono presenti sempre tre agenti di polizia locale. Nella tarda mattina, in coincidenza con l’uscita, è previsto un controllo della viabilità scolastica da parte di due agenti di Polizia locale, mentre altri due agenti sono addetti al controllo nella zona della stazione. A questi ultimi, una volta alla settimana, si aggiunge anche l’unità cinofila. Inoltre, in un’ottica di sicurezza integrata, il comandante del corpo unico di polizia locale ha incontrato il comandante della Tenenza dell’Arma dei carabinieri e ha concordato un piano di controlli coordinati, per cui nella mattinata dei giorni feriali un’auto dei militari sosta in maniera prolungata presso la stazione delle corriere, mentre nel pomeriggio sono previsti passaggi di un’auto dei carabinieri nei pressi degli esercizi commerciali a ridosso del polo scolastico".

Dal Comune ringraziamenti a "Polizia locale, carabinieri e tutti i colleghi sindaci per la sensibilità e l’impegno immediatamente mostrati sul delicato tema della sicurezza degli studenti".

Marco Pederzoli