Degrado all’ex aeronautica: "Aumenteremo i controlli, sbandati e ladri vanno fermati"

Modena, 21 agosto 2025 – Un incontro tra Ausl, Esercito e Carabinieri per cercare una soluzione ai problemi dell’ex aeronautica di via Minutara dove da tempo si ripetono furti e intrusioni di senzatetto negli edifici abbandonati. Si è tenuto ieri proprio all’interno del complesso dato dal 2020 dato in concessione all’azienda sanitaria che via ha creato il centro prelievi. Il ripetersi dei furti di rame dalle centraline elettriche ha più volte creato disagi al personale sanitario al lavoro. "Le soluzioni sono in fase di valutazione – ha spiegato Andrea Spanò, direttore Ausl del distretto di Modena, ieri presente all’incontro – stiamo lavorando a stretto contatto con l’Accademia Militare e all’esercito e nei prossimi giorni troveremo delle soluzioni al problema. Oltre alle intrusioni i furti di rame hanno compromesso il nostro lavoro anche se i cittadini non se ne sono accorti grazie al personale del servizio di informatica che è intervenuto in emergenza facendo in modo che tutti i dispositivi funzionassero – ha proseguito il dirigente Ausl - uno sforzo necessario in un centro che funziona a pieno ritmo in modo efficiente per centinaia di persone ogni giorno".

Poi c’è il problema delle intrusioni di sbandati all’interno degli edifici, in particolare lo stabile che ospitava uffici, mensa e dormitorio dell’ex caserma Setti, dove sono stati trovate tracce di presenze costanti; bivacchi, sporcizia oltre alla distruzione degli arredi. "Aumenteremo i controlli – ha proseguito Spanò – condivideremo ogni decisione per fare in modo che queste persone non possano più entrare, gli sgomberi non bastano, occorre evitare che non tornino". Sul futuro dell’ex aeronautica c’è invece ancora incertezza. Dopo l’emergenza covid durante la quale l’ex caserma diventò hub per tamponi e vaccini, l’intenzione era quella di trasformare il complesso di via Minutara in un distretto di servizi sanitari stabile ma il progetto per il momento sembra lontano.

"Sono tutte ipotesi ancora poco concrete – ha detto Spanò – anche se ovviamente l’area si presta per un progetto di questo tipo ma al momento non c’è nulla sulla carta e comunque sarebbero in gioco altre istituzioni oltre all’Ausl, l’amministrazione comunale, l’esercito e il demanio, quindi sono scelte complesse".