Degrado all’ex aeronautica. Bivacchi, furti e intrusioni: "Qui è terra di nessuno"

Modena, 20 agosto 2025 – Ex aeronautica militare di via Minutara, una volta Caserma Setti, dal 2020 data in concessione all’Ausl che l’ha trasformato in un hub sanitario. Ora questo vasto spazio è quasi totalmente abbandonato, ad eccezione del centro prelievi che ogni giorno riceve centinaia di cittadini per le analisi del sangue, e con l’abbandono è arrivato anche il degrado. Furti, bivacchi, intrusioni, un’area diventata terra di nessuno dopo che senzatetto l’hanno designata rifugio notturno. Ad allarmare sono anche i continui furti di rame dalle centraline elettriche che interrompono l’erogazione di corrente al centro prelievi. Una situazione ormai divenuta cronica come denuncia un’infermiera che lavora al presidio sanitario e che riferisce dei problemi che il personale deve affrontare a causa dei frequenti blackout che incidono sulla loro attività quotidiana. Una situazione nota alle forze dell’ordine e dall’Ausl, intervenuti più volte. L’ultima soltanto ieri quando due pattuglie dei carabinieri sono state chiamate sul posto dopo che è stata aperta una delle centraline per tagliare e rubare i cavi di rame. Difficile fare un identikit delle persone che si aggirano all’interno tra ladri, sbandati, senzatetto, un’umanità ai margini che si è impossessata di un’area una volta gestita dall’esercito e che ora pare fuori controllo. La situazione più critica è concentrata nella palazzina a più piani che una volta ospitava la mensa e il dormitorio dell’aeronautica. Qui all’interno sono state sorprese più volte persone e sono state trovate tracce di bivacchi. Sono sempre scattati gli sgomberi e si è proceduto a bloccare gli ingressi; inutilmente però, perché regolarmente porte e finestre vengono sfondate e si ricomincia tutto da capo. C’è anche un aneddoto: durante uno dei tanti interventi delle forze dell’ordine un uomo si è addirittura lamentato perché non riusciva più ad allacciare alla corrente, ovviamente in modo abusivo, la stufetta elettrica per scaldarsi dopo che erano stati tagliati dei cavi. In un’altra occasione anche la centralina principale del complesso è stata trasformata in un alloggio abusivo da una persona che viveva lì abitualmente. Stessa situazione nell’edificio vicino al cancello, anche qui i segni di intrusione sono evidenti. Le porte sono state per il momento bloccate con pannelli di legno chiodati ma l’abbandono sia fuori che dentro è totale e dalle finestre si vedono le tracce di presenze all’interno. Il problema, come detto, non viene sottovalutato. Nelle prossime ore infatti è previsto un incontro tra Ausl, forze dell’ordine e Accademia Militare per trovare una soluzione, Un’occasione in cui verrà affrontato probabilmente anche il tema del futuro dell’ex aeronautica.