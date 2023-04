Degrado, buche o guasti Sos al Comune con l’App

Buche nelle strade, rifiuti abbandonati, lampioni spenti: sono alcune delle tipologie di disservizi e criticità che dal 2 maggio i cittadini carpigiani potranno segnalare al Comune con ‘APPunto Carpi’, il nuovo servizio multicanale sviluppato dal SIA (Sistemi Informatici Associati) dell’Unione Terre d’Argine e già scaricabile su dispositivi informatici fissi e mobili di Android e iOS. Una modalità di segnalazione che si aggiunge a quelle tradizionali (telefonata, mail ecc.), non le sostituisce. Il funzionamento dell’applicazione è semplice: basta collegarsi, accedere con le proprie credenziali Spid, cliccare su ‘Segnala al Comune’, inserire l’indirizzo del fatto da segnalare e scegliere la relativa categoria (Acqua, inquinamento e rumore, animali infestanti, igiene e decoro, verde e parchi, infrastrutture, segnaletica, arredo, altre segnalazioni). L’utente è quindi invitato a descrivere brevemente il problema, e può eventualmente allegare foto; riceverà un feedback di ricezione. "Mettiamo a disposizione gratuita questo nuovo strumento – spiega il sindaco Alberto Bellelli – nella convinzione che la connessione tra cittadini e amministrazione sia il modo migliore per raggiungere una qualità sempre più elevata dei servizi offerti. L’applicazione non potrà essere usata per le emergenze (incidenti stradali, incendi o risse) per le quali bisogna chiamare i numeri dedicati, ma solo per le criticità e disfunzioni la cui risoluzione fa capo al Comune". "Questa app – aggiungono Riccardo Righi, assessore alla Smart City, e Daniele De Simone, responsabile del SIA – accompagna la transizione digitale, ma soprattutto avvicina ulteriormente i cittadini ai servizi. Al tempo stesso, aiuterà l’amministrazione a rispondere in modo sempre più puntuale e rapido ai problemi riscontrati grazie alla qualità della segnalazione geolocalizzata e nominativa".

Maria Silvia Cabri