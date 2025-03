"Degrado e assenza di fibra ottica. Così Spezzano non decolla"

Amministrazione comunale e imprese a confronto sui principali temi che riguardano il tessuto economico locale per mettere in luce le criticità e cercare soluzioni. E’ andato in scena a Casa Corsini nei giorni scorsi, e ha visto l’Amministrazione comunale interloquire con i rappresentanti delle aziende associate alla CNA. Tra i punti in discussione la questione della piazza di Spezzano, i cui esercenti hanno evidenziato un calo del volume di affari anche a causa del degrado in cui versa la zona, la situazione viaria nella zona di Ubersetto, l’emergenza abitativa ed il ritardo con cui procedono i lavori per l’attivazione della fibra ottica su tutto il territorio. Poi il villaggio artigiano di Spezzano che, ad avviso del Presidente della CNA di Fiorano Michele Iacaruso (nella foto), "necessiterebbe di un intervento di riqualificazione in termini di viabilità e decoro urbano: i villaggi – ha detto Iacaruso - sono il biglietto da visita economico della comunità". L’amministrazione comunale ha risposto alle tematiche sollevate illustrando le azioni in corso o programmate per affrontarle nel modo più efficace possibile. In particolare, rispetto alla piazza di Spezzano, è stato confermato il nuovo servizio di infermiere di comunità all’interno della farmacia e l’apertura di un punto vendita di una catena internazionale dovrebbero garantire ulteriore appeal, e maggior passaggio, alla zona, mentre per quanto attiene al ‘villaggio’ di Spezzano un progetto di riqualificazione verrà elaborato e condiviso con gli imprenditori.