Degrado e criminalità, è rivolta: "Liti, spaccio e prostituzione, tanti quartieri sono invivibili"

"Ho paura; voglio cambiare casa; questo quartiere è diventato di ‘loro’ proprietà". E’ lo sfogo di tanti cittadini. Come quelli che vivono alla Sacca dove martedì sera è andata in scena l’ennesima rissa. La lite, furibonda, culminata con un incidente stradale è avvenuta nel parcheggio del centro commerciale di via delle Suore. L’episodio si è verificato intorno a mezzanotte e ha coinvolto cinque, sei cittadini tunisini che hanno iniziato a rincorrersi e a picchiarsi. Pare che gli screzi fossero iniziati prima: uno dei giovani aveva cercato di entrare in uno dei locali in questione ma i tre glielo avevano proibito. Da qui il parapiglia con l’inseguimento del gruppo ai danni del cliente ‘indesiderato’ che, ad un certo punto, è entrato all’interno della sua auto nel tentativo di darsi alla fuga. A quanto pare, però, mentre effettuava una repentina manovra il giovane straniero si è schiantato contro una fioriera mentre gli aggressori continuavano a lanciare contro la carrozzeria alcune pietre. In poco tempo si è generato il caos mentre i residenti, attoniti, assistevano alla scena dalle proprie finestre. Sul posto, per gli accertamenti di rito è arrivata la polizia di Stato insieme alla locale, che si è occupata dei rilievi. Contestualmente è intervenuta un’ambulanza dopo che la titolare del locale in cui hanno avuto origine gli screzi ha accusato un malore. "Non se ne può più! Soltanto guai. Oramai è invivibile il mio amato quartiere, giorno e notte: venissero qui adesso Mezzetti e i suoi! - afferma arrabbiata una delle residenti. "Sentivo questo trambusto e mi sono affacciata alla finestra – spiega un’altra cittadina residente in via Boni - proveniva dal parcheggio del centro commerciale, dove capita sempre di tutto. Ho visto tutti questi ragazzi che si rincorrevano, altri che scappavano. Queste persone sono i padroni della zona: la sera non mi attento neppure più ad andare a buttare via il pattume. In dieci anni ci hanno rotto il furgone parcheggiato ben sei volte: stiamo cercando un’altra cosa. La Sacca è diventata uno schifo: noi siamo tutti arrabbiati".

Ma a denunciare una situazione di insostenibile degrado sono anche alcuni cittadini della Crocetta. "Qui c’ è una sorta di accampamento creato da un gruppo di ragazzi senza fissa dimora e tossicodipendenti. Oggi sono andata a fare la spesa appena uscita da scuola, erano le 13,30 – racconta una donna. C’era una ragazza che consumava un rapporto con un uomo". "Prostituzione, spaccio, senzatetto che occupano un parcheggio – grida ancora la donna – sono una cosa normale? I tossici dormono in strada, si prostituiscono in strada, collassano in strada. E aumentano ogni giorno di più". C’è anche un’altra area problematica, mercato dello spaccio: il Novi Sad. Poco distante dall’area verde,infatti, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un minorenne gambiano, domiciliato presso una comunità di accoglienza per minori. Il ragazzino è stato fermato in piazza Tien An Men e trovato in possesso di poco meno di 50 grammi tra hashish, marijuana, cocaina e Mdma, nonché di un coltello.