Degrado e rifiuti al cimitero "La situazione è fuori controllo"

Trova più volte biancheria intima femminile, rifiuti e scarpe da tennis presso la tomba in cui riposa suo marito, scomparso nel gennaio scorso. Inoltre, le vengono anche regolarmente rubati i fiori freschi, che porta ogni settimana. Lei fa denuncia ai carabinieri ma, al contempo, chiede anche l’installazione di telecamere e rispetto per i defunti. A sfogarsi in questi giorni su Facebook, poi interpellata anche dal Carlino, è Pinuccia Calisai, residente a Marano da una ventina d’anni e vedova, appunto, da otto mesi. Pinuccia è ancora fortemente addolorata per la morte di suo marito e cerca di alleviare questo terribile lutto andando sulla tomba quasi tutti i giorni, e comunque ogni settimana. I problemi con il cimitero, sono cominciati quasi subito. "Quando acquistai il loculo dopo aver fatto cremare il corpo di mio marito – spiega Pinuccia – lo presi in basso, per potere meglio riuscire a mettergli dei fiori sulla tomba. Subito vidi dei rifiuti abbandonati nei loculi vicini, che erano aperti, e lo segnalai. I loculi vennero chiusi. Almeno questo problema sembrava in qualche modo essere stato risolto. Ma, in questi mesi, mi sono trovata più volte, proprio sulla tomba di mio marito, indumenti intimi femminili, come mutande e reggiseni. Non solo, lì vicino ho ritrovato anche scarpe da tennis e altri indumenti. Inaccettabile! Non credo proprio sia un’azione fatta nei miei confronti, anche perché in paese non conosco molta gente, ma forse è dettata dal fatto che la tomba di mio marito si trova in una zona appartata e quindi c’è chi usa quest’area del cimitero come vero e proprio guardaroba, anche perché vi si può accedere 24 ore su 24. Dov’è il rispetto dovuto a questo luogo sacro e ai nostri defunti? C’è poi – prosegue Pinuccia – la questione dei fiori: io li porto, sempre freschi, e regolarmente vengono rubati. Tanto che due mesi fa ho lasciato anche un cartello, che diceva pressappoco: ti pago io dei fiori se li vuoi, ma lascia stare quelli di mio marito. Per due mesi è andata abbastanza bene, poi i furti sono ricominciati. L’ultimo venerdì scorso. Auspico che siano davvero installate le telecamere che mi sono state promesse in Comune". Da parte sua, il sindaco Giovanni Galli ha confermato: "Il problema è noto e sono stati attivati i carabinieri e la polizia locale. Ci stiamo attrezzando per l’installazione di una telecamera mobile, perché lo riteniamo il deterrente più congeniale". Irrisolta, al momento, rimane invece la questione dell’apertura h24, perché, come ha confermato sempre il primo cittadino, non c’è personale dedicato, al contrario di quanto avviene in altri comuni, e anche un’eventuale chiusura automatica potrebbe presentare potenziali problematiche (se uno rimane chiuso dentro?). Ancora Galli ha rivolto infine un invito a tutti a considerare la natura luogo, "con un comportamento consono e rispettoso per i defunti".

Marco Pederzoli