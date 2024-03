Degrado e sicurezza, summit bipartisan

‘Sicurezza, non degrado. Vivere Carpi nel 2024’. Questo è il titolo dell’incontro promosso dal Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) Modena per il pomeriggio di venerdì, alle 17.30, in Auditorium Loria. Il sottotitolo, ‘Parliamone insieme’, introduce la finalità dell’evento, patrocinato dal Comune: un confronto sul tema dell’ordine pubblico, con l’intervento di varie autorità. Dopo la relazione introduttiva del sindaco Alberto Bellelli, prenderanno, infatti, la parola i parlamentari Michele Barcaiuolo (Fd’I), Stefano Vaccari (Pd), Stefania Ascari (M5S), Laura Cavandoli (Lega), Rosaria Tassinari (FI), il segretario generale nazionale Siulp Felice Romano, per lasciare le conclusioni al sottosegretario agli Interni, Nicola Molteni. "L’idea di questo incontro è nata a gennaio scorso – spiega Roberto Butelli, Segretario Generale Provinciale del Siulp e moderatore dell’evento – durante un incontro con il sindaco Bellelli, l’assessore alla sicurezza Mariella Lugli e il comandante della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine Davide Golfieri. Temi come la sicurezza, il degrado, il Commissariato di Pubblica Sicurezza e le relative funzioni sono spesso dibattuti e, inevitabilmente, adesso sono anche al centro delle campagne elettorali in vista delle elezioni amministrative di giugno. Temi, dunque, molto attuali ma in merito ai quali è anche necessario fare chiarezza". Come spiega il segretario Butelli, "spesso si tende fare un po’ di ‘confusione’, ad esempio pensando che insicurezza e degrado si equivalgano quando invece sono due cose diverse, o pretendendo dalle forze di polizia lo svolgimento di compito che in realtà spetta ad altri enti. Si pensi poi al Commissariato di Pubblica sicurezza di Carpi: il passaggio in fascia A, da tempo richiesto, riguarda la Questura di Modena, non il Commissariato che dipende gerarchicamente dalla Questura stessa. Quando quest’ultima verrà elevata di fascia, a cascata ne beneficeranno anche gli uffici dipendenti. Ed è quello che auspichiamo: da anni sosteniamo che Carpi meriterebbe più attenzione sotto ogni punto di vista, è una ‘provincia nella provincia’, e per il Pil che produce riveste un ruolo importante a livello regionale e oltre. Per questo l’organico deve essere aumentato: attualmente si aggira sulle 40 unità, ne servirebbero almeno 20 in più, per riuscire a fare in modo idoneo quello che è necessario fare su Carpi".

"I numeri parlano chiaro: le funzioni di polizia amministrativa e sociale, di controllo del territorio e di polizia anticrimine sono svolte ma è necessario un incremento di organico. Negli ultimi due anni la provincia di Modena ha ricevuto degli aumenti di personale, che però sono irrisori per Carpi".

Maria Silvia Cabri