Degrado e sporcizia, la responsabilità dei locali

Gentile lettore, non è sempre così. Anzi, spesso è il contrario. Nel parco della Rimembranza, la zona più pulita è quella occupata dai chioschi, perché i gestori sono i primi a voler tenere in ordine la loro area. I problemi di sporcizia sono nelle terre di nessuno. Se voglio spacciare droga non cerco la luce e il passeggio, contatto il mio cliente in un angolo buio. Se voglio abbandonare le bottiglie di birra lo faccio più tranquillamente se nessuno mi vede. Certo, il consumo di bibite all’aperto può favorire la sporcizia nei locali del centro, ma questo è un problema di maleducazione dell’avventore.