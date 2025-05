Degrado e violenza in zona stazione: "Aggrediti di giorno davanti a casa. Sputi e insulti: poteva finire male"

"Stavo uscendo dalla porta di casa, in zona stazione, e mi sono trovata davanti una donna in evidente stato di alterazione; era seduta sui gradini d’ingresso del palazzo, con accanto un altro ragazzo. Erano circa le 18 di mercoledì pomeriggio e mi stavo semplicemente recando a buttare il pattume. Il giovane ha chiesto all’amica di alzarsi ma quando sono tornata la stessa non voleva spostarsi per nessun motivo. A quel punto mio marito, che era con me, ha insistito affinché si spostasse e lei lo ha aggredito: si è alzata, ha fatto per buttarlo a terra. Per fortuna non riuscendoci dal momento che era appena stato dimesso dall’ospedale". A salvare la situazione l’arrivo di una terza persona che conosceva i due intenti a stazionare vicino all’ingresso dell’abitazione. "Quell’uomo ha aiutato mio marito. Poteva finire male".

A raccontare l’episodio di ‘violenza gratuita’ avvenuto mercoledì in pieno giorno e in zona stazione è una delle residenti che sottolinea come la situazione, nell’area, sia al collasso. Non è un mistero come diversi residenti ogni giorno inviino segnalazioni alle autorità per chiedere che qualcuno intervenga. "I due ragazzi che si trovavano con la donna ci hanno spiegato che era fuori di sè: è una tossicodipendente nota in zona — spiega ancora –. Ha iniziato a insultarmi, a sputarmi addosso e quando ha visto che chiamavo la polizia, mi ha fatto cadere il cellulare. Sono scappata ma mi ha raggiunta, mi è corsa dietro per picchiarmi. I due ragazzi che erano con lei l’hanno tenuta ferma e la polizia intanto ha sentito tutto in diretta. Morale? I giovani mi hanno suggerito di andarmene e così ho fatto. La cosa che fa male è sapere che non puoi neppure uscire da casa tua poiché rischi di essere aggredita. Per fortuna mio marito non è caduto a terra e solo perché questa terza persona li ha caricati in auto e portati via. Poco prima la donna aveva fatto la pipì in mezzo alle auto: questi gradini sono una tragedia. Io non ho paura ma una cosa così non mi era mai capitata".

Ad intervenire sull’accaduto è Manuela Spaggiari, segretario provinciale di Noi Moderati. "Un nuovo episodio di violenza ha scosso la zona compresa tra viale Crispi e via Bonasi, nei pressi della stazione centrale e dei Giardini Ducali. Una coppia di residenti modenesi è stata aggredita da una giovane tossicodipendente, visibilmente alterata, in compagnia di un uomo. L’episodio rappresenta l’ennesima dimostrazione del degrado crescente e dell’insicurezza ormai cronica che affligge l’area — denuncia Spaggiari –. Questa vicenda, purtroppo, non è un caso isolato. La zona della stazione, insieme ai Giardini Ducali, è da anni terreno di spaccio, degrado e consumo diffuso di sostanze stupefacenti, in particolare crack, la cui diffusione ha raggiunto livelli allarmanti. I cittadini denunciano una totale assenza di controlli e una percezione crescente di abbandono da parte delle istituzioni locali. Siamo di fronte a un vero e proprio fallimento delle politiche di sicurezza urbana della Giunta Mezzetti: l’aggressione di una coppia in pieno giorno, nel cuore di Modena, è il simbolo di una città fuori controllo, dove il silenzio delle istituzioni diventa incomprensibile".