Degrado in centro, il sindaco: "Sulle panchine valuteremo, in alcune zone sono necessarie"

In seguito alle proteste di commercianti e residenti, il sindaco Massimo Mezzetti è intervenuto sulla situazione di degrado che ormai da tempo colpisce le vie del centro storico Sant’Eufemia, Badia e Carteria e che ad agosto è stata oggetto di un’interrogazione promossa dal consigliere comunale Paolo Barani (Fratelli d’Italia). Anche in ragione dell’appello lanciato dai cittadini, nel giugno scorso Mezzetti ha adottato un’ordinanza che impone ai negozi di vicinato – dove, secondo gli abitanti delle vie in questione, molto spesso chi crea problemi nella zona acquista alcolici – di chiudere alle ore 20.

Il provvedimento è stato accolto con favore da numerosi residenti, che lo ritengono uno dei motivi principali del leggero miglioramento della situazione nel corso dell’estate. Ma la misura cesserà di avere effetto a settembre e, per questo, tra i cittadini cresce la preoccupazione che le cose possano nuovamente peggiorare. Il sindaco afferma di provare "soddisfazione per il fatto che il provvedimento abbia ottenuto un risultato riconosciuto dai residenti". Tuttavia, come ricorda Mezzetti, "per la loro stessa natura, le ordinanze non possono essere reiterate più di tre o quattro volte".

Per questa ragione, l’obiettivo della Giunta comunale è di "mettere mano al rinnovo di tutto il regolamento del commercio in città, compreso il centro storico: quello che è stato materia di un’ordinanza, vedremo di renderlo regolamentare per non dover più ricorrere alle ordinanze, che sono uno strumento straordinario".

Invece, ai residenti che invocano la rimozione delle panchine di largo Sant’Eufemia, tacciate di essere diventate punto di appoggio per soggetti che disturbano la quiete pubblica, dormono, bivaccano e bevono a tutte le ore, il sindaco risponde che "ci sono due volti della medaglia". Come spiega Mezzetti, infatti, le panchine "spesso sono utilizzate anche da chi studia o lavora. In altri casi, come in corso Duomo e in via Cesare Battisti, abbiamo ricevuto proteste in seguito all’eliminazione delle panchine".

In definitiva, secondo il sindaco, è necessario "valutare caso per caso: la soluzione non può essere togliere le panchine da tutta la città. Dovremo ragionare su come garantire che ci sia meno disagio possibile".

