Degrado in via Divisione Acqui "Parco occupato da tossicodipenti"

Il parco di via Divisione Acqui "è infrequentabile e nel degrado totale". Le segnalazioni sono arrivate direttamente a Luca Negrini, presidente di Fratelli d’Italia. "Continuiamo a sbattere contro la realtà dei nostri parchi pubblici totalmente opposta al racconto che viene spesso fatto da chi amministra – commenta Negrini dopo aver fatto un sopralluogo – Abbiamo trovato pipe utilizzate per l’assunzione di crack a pochi metri dai giochi dei bambini. Ci hanno riferito di come la parte centrale del parco, alla sera, sia totalmente utilizzata per l’assunzione di stupefacenti. Addirittura i tavoli, insieme alle panchine (che dovrebbero fungere da appoggio per le attività all’aperto) vengono utilizzate per dormire da chi, completamente drogato, non riesce nemmeno a stare in piedi. Il parco viene frequentato anche durante l’inverno essendo molto alta la presenza di cittadini con cani in zona. Proprio alcuni proprietari di cani ci hanno raccontato di come alla sera aumenti la paura dettata dalla poca illuminazione del parco che lascia di fatto delle zone buie". "Molti residenti – continua Negrini – ci raccontano di molestie subite da parte di tossici che chiedevano sigarette o soldi e proprio a seguito di questi episodi ci è stato evidenziato come si cerchi di non attraversare mai il parco alla sera e di come sia più sicuro utilizzare solo una parte di esso, quella più illuminata. Un altro tema che la dice lunga sull’abbandono da parte dell’Amministrazione del parco è quello che riguarda la parte tecnicamente riservata per lo sguinzagliamento dei cani. I proprietari, a seguito del danneggiamento della recinzione, hanno più volte segnalato chiedendo la sostituzione della stessa così da poter liberare i cani in totale sicurezza, salvo poi, dopo non aver ricevuto nessuna risposta ripararla in autonomia e a proprie spese. Oltre il danno la beffa di dover frequentare un parco avendo paura per la propria incolumità e pagando per risistemare un bene pubblico sostituendosi, di fatto, ad un’Amministrazione sempre meno attenta. Fratelli d’Italia chiede che siano effettuati controlli volti ad identificare e allontanare gli sbandati che frequentano il parco. Che sia aumentata l’illuminazione, dato che anche nelle ore serali il numero di persone che frequentano la zona è alto e sostituita la recinzione dell’area cani. Comunichiamo inoltre ai cittadini di non esitare a segnalarci le problematiche relative ai parchi pubblici".