Degrado intorno a Palazzo Europa: "Rifiuti, bivacchi e atti vandalici. Il parcheggio è un covo di spaccio"

di Giorgia De Cupertinis

Dalla mattina al pomeriggio, quando il sole illumina le strade, la zona che ruota intorno a Palazzo Europa restituisce uno scenario piuttosto tranquillo: le attività che costellano l’area, i numerosi uffici che si affacciano sul parcheggio e le porte aperte dei negozi sembrano infatti "sorvegliare" con occhi attenti tutto ciò che c’è intorno.

"Ma è quando calano le saracinesche e il sole tramonta, che iniziano per noi residenti i veri problemi – fa sapere Antonella Bernardo, coordinatrice gruppo controllo di vicinato – e il parcheggio di Palazzo Europa si trasforma in una piazza di spaccio a cielo aperto".

Specialmente la sera, infatti, "si fermano lì una decina di ragazzi, nascondendosi dietro le macchine per non farsi vedere: tra l’altro nel parcheggio ci sono anche diverse auto abbandonate, che consentono loro di bivaccare ancora più tranquillamente. Lì mangiano, bevono, lasciano sporco ovunque, dagli avanzi di cibo fino alle bottiglie rotte".

Da quanto segnalato, episodi di questo tipo sembrano succedere "regolarmente, tutti i giorni – continua Bernardo –: una situazione invivibile. Per non parlare poi di quando alzano il gomito e scappa pure una rissa o distruggono i garage sotto Palazzo Europa".

Il degrado però non sembra limitarsi soltanto entro il perimetro del parcheggio, ma allo stesso tempo coinvolge anche le strade adiacenti, fra cui soprattutto via Rainusso e via Emilia Ovest, "dove lo scenario è il medesimo".

"Si spostano per lo più in monopattino, a volte andando anche molto veloci e rappresentando così un pericolo per i residenti che si muovono a piedi – spiega –. Purtroppo la situazione è peggiorata con il corso del tempo e questo ci preoccupa molto. Come abbiamo già sottolineato in passato, chiediamo più controlli, ma soprattutto forze dell’ordine che si muovano a piedi per intercettare i malviventi, che spesso si nascondono. Alcune attività, di recente, hanno messo dei piccoli fari davanti ai negozi proprio per rendere la zona più illuminata e cercare di prevenire degrado di questo tipo".

Lo scenario, quindi, non sembra essere certo dei migliori. Fra i tanti episodi, dallo spaccio al degrado, si aggiunge anche il recente "raid" nei garage di Palazzo Europa, opera di un gruppetto di vandali che, soltanto pochi giorni fa, hanno scaricato il contenuto degli estintori creando una spaventosa colonna di fumo che ha fatto temere il peggio ai residenti.

"Erano le 19 circa, stavo rientrando dal lavoro quando mi sono accorta di questa nube di fumo. Avevamo pensato fosse un incendio, ci eravamo preoccupati, invece era opera di un gruppo di vandali. I residenti sono esasperati da situazioni di questo tipo".