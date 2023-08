"Degrado nei giardini dietro al teatro Via Matteotti sempre più invivibile"

La centralissima via Matteotti ancora al centro delle lamentele da parte dei residenti. "Stiamo assistendo da oltre un mese ad un uso assolutamente improprio e inadeguato dei giardinetti dietro al teatro, che si affacciano proprio sulla nostra via – affermano alcuni abitanti –. Una sorta di ‘siparietto tragicomico’, che vede da un lato ogni sera vari gruppi di extracomunitari che hanno letteralmente preso possesso del parco del teatro, dalle 22 fino alla mattina dopo, con urla, schiamazzi, come se fosse pieno giorno. Dall’altro lato – proseguono i residenti – tutte le mattine gli operatori Aimag, nel giusto svolgimento del loro lavoro, provvedono a pulire tutta l’immondizia e le bottiglie di birra e altro che queste persone lasciano. Una situazione paradossale. L’altro giorno c’era addirittura un carrello della spesa abbandonato. Possibile che nessuno possa intervenire per mettere fine a questo degrado?".

C’è un’altra situazione che i residenti lamentano: "Il Comune ha ridipinto le strisce blu dei parcheggi, rubando alla carreggiata almeno 50 centimetri, proprio in corrispondenza del nostro tratto. Questo impedisce di fatto il transito di due macchine contemporaneamente, obbligando gli automobilisti a finire con le ruote sempre sul marciapiede, davanti alle nostre porte d’ingresso". Lamentele che vanno ad aggiungersi al malcontento per il fatto che via Matteotti non è stata ricompresa nel piano dell’Amministrazione di estensione della Zona a Traffico Limitato: "Dieci anni di promesse non mantenute, quattro assessori, una richiesta di raccogliere firme a favore della pedonalizzazione, tanti incontri, mail, presentazione di progetti, disegni e rassicurazioni, e poi come al solito, nulla cambia. Siamo stati presi in giro da una amministrazione che parla di scelte condivise e poi disattende quanto detto in precedenza. Ci riferiamo al Piano di riqualificazione di via Matteotti, che già nel 2015 con la ristrutturazione dei giardini del teatro, sarebbe dovuta diventare una via a vocazione pedonale. Cambiano le figure ma i parcheggi rimangono e intanto il degrado aumenta".

