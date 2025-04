Degrado nel parco della Resistenza. Trande (Avs): "Una vergogna"

Un nuovo bando, urgente, per garantire manutenzione e fruibilità del Parco della Resistenza di Monte Santa Giulia in comune di Palagano. Lo chiede Paolo Trande, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, che afferma: "Lo stato del Parco della Resistenza di Santa Giulia non è all’altezza del valore culturale, della memoria e ambientale che merita. Pur nelle comprensibili difficoltà finanziarie degli Enti che dovevano garantirne la manutenzione è venuto il momento di porre mano e di farlo con urgenza. In questo senso è incomprensibile il ritardo del bando unico, annunciato, per i servizi e la manutenzione".

Trende spiega che questo parco è di grande rilevanza per la storia della Resistenza italiana al nazi-fascismo e per la rappresaglia nazi-fascista che portò all’eccidio di Monchio, Susano e Costrignano, con 136 morti tra il 18 e 19 marzo del 1944.

"La memoria della Resistenza e della lotta di Liberazione dal nazi-fascismo – precisa - nei nostri territori è parte integrante e fondativa della democrazia del nostro Paese e della constituency morale e civile della nostra terra e non può non vedere un adeguato impiego di risorse perché i suoi simboli siano tutelati e resi fruibili alle nuove generazioni.

Mi attiverò presso la Regione perché ci sia attenzione e sostegno, ma nel frattempo i Comuni di Palagano, Prignano e la Provincia di Modena attivino con urgenza il bando per assegnare servizi e manutenzione, come chiesto dal Comitato di Gestione uscente".

"Dopo il passaggio della gestione al comune di Palagano e con la elezione di Fabio Braglia a presidente della Provincia, l’iniziale progetto è divenuto un opaco ricordo. Persino il nome del luogo è stato mutato, quasi vi fosse una sorta di titubanza, se non di vera e propria idiosincrasia, a scrivere la parola Resistenza", afferma Walter Telleri, membro del Comitato di gestione, che ricorda: "Sergio Rossi, Vittorino Morselli, Leo Dignatici, Lino Lanzotti, don Nino Monari, sono solo alcuni dei molti personaggi che, all’inizio degli anni ‘70, vollero istituire il parco. Lo fecero, sostenuti dal Consiglio Provinciale, dal Comune di Modena, dall’Istituto Storico, dalle Associazioni Partigiane, da imprese, da artisti e da privati cittadini, per avere un luogo dedicato alla memoria dell’intera Resistenza modenese".

