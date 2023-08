Degrado, proteste a Sassuolo "Centro sporco: è invivibile"

Le foto pubblicate on line evidenziano il degrado della principale via dello shopping sassolese. Del disappunto si fa portavoce, sempre via social, Daniela Riccò, titolare di ‘piazza piccola’, negozio di abbigliamento con vetrine sulla centralissima via Menotti. "Il centro storico è invivibile a causa dello sporco", ha scritto l’esercente, costretta per l’ennesima volta a pulire tracce ben evidenti di deiezioni canine di fronte al suo negozio, come ad altri. Esercenti e commercianti, un anno fa, avevano raccolto 250 firme, poi consegnate in Comune insieme ad una petizione con la quale chiedevano maggiore puntualità nelle operazioni di pulizia e un giro di vite a livello di controlli, sollecitando il ‘passaggio’ di vigili in borghese per prevenire e sanzionare le condotte scorrette di tanti, troppi cittadini.

"E’ passato un anno, ma non è che le cose siano migliorate, anzi", puntualizza la commerciante, presso il cui esercizio, peraltro, venerdì mattina si è presentato il sindaco Gian Francesco Menani per fare il punto della situazione e garantire alla commerciante, compatibilmente con gli organici in dotazione all’Amministrazione, controlli più stringenti in ordine ad un fenomeno che genera malcontento tra i tanti che in centro vivono e lavorano.

s.f.