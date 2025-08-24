Degrado vicino al Mef: "Sottopasso ex Benfra: bivacchi, urla e droga. La zona è invivibile"

Modena, 24 agosto 2025 – "Invivibile": così molti residenti definiscono l’area che circonda il Museo Enzo Ferrari, e in particolare tra via Francesco Vandelli e strada Santa Caterina. Nonostante questa zona sia frequentata da migliaia di turisti, il degrado urbano, la sporcizia e la microcriminalità stanno mettendo a dura prova i modenesi che lavorano e vivono tra queste strade.

Il cuore dei problemi di sicurezza che colpiscono il quartiere – fanno notare – è il sottopasso ex Benfra, che, dall’agosto 2022, a seguito dei lavori di riqualificazione promossi dal Comune, è di nuovo aperto e fruibile.

Proprio qui, come riferiscono alcuni residenti, numerose persone trascorrono la notte, "banchettano" e consumano alcolici e stupefacenti, disturbando la quiete pubblica con schiamazzi e costringendo i cittadini a fare un giro più lungo per paura di attraversare il sottopasso.

Luca Brina, che da qualche anno abita in questa zona, conferma la gravità della situazione: "Nel sottopasso c’è sempre movimento. Di notte si sentono urla, c’è gente che si insegue. In più ci sono persone che ci dormono, con dei veri e propri bivacchi, e lasciano molta sporcizia in giro".

Ma i disagi non si fermano ai rifiuti e al rumore. "Abitiamo in quest’area da più di cinque anni ormai e in questo lasso di tempo ci hanno già rubato tre o quattro biciclette. In più, mi hanno aperto la macchina sfondando il vetro due volte, proprio sotto casa. La situazione è peggiorata col tempo", prosegue Brina.

"Negli anni scorsi abbiamo dovuto chiamare la polizia perché abbiamo sentito delle urla di notte. Non sono mai stata aggredita ma mi sento comunque in pericolo a passare in questa zona, soprattutto con i bambini", aggiunge Livia Caracuiana, cittadina residente nel quartiere.

Anche secondo Calogero Fanara, che abita nei pressi di strada Santa Caterina, la situazione, con il passare del tempo, è peggiorata: "Ci sono persone che bivaccano sulle scale del sottopasso. Mangiano qua lasciando l’area sporchissima, bisognerebbe pulire più spesso".

Per queste ragioni, alcuni residenti hanno paura a circolare nella zona. È questo il caso di Nadia Mosnegutu, che, per raggiungere il posto di lavoro, deve attraversare il sottopasso ex Benfra ogni giorno. "Passando di qui così spesso ho notato di tutto. C’è gente che dorme, che beve alcolici e che si droga. Passano la notte qua: di mattina trovo spesso delle sedie. Ho visto anche biciclette rubate abbandonate nel sottopasso", dichiara la cittadina.

Mosnegutu afferma infatti che "transitare in questa zona è molto pericoloso, non solo di sera ma anche di mattina. Di sera evito di attraversare il sottopasso perché ho paura. Abito qua da dieci anni e la situazione è peggiorata col tempo. Solo qualche giorno fa ho dovuto chiamare la polizia perché alcune persone litigavano e urlavano sotto casa mia".

È di questa opinione anche Mario Manca, che abita non lontano dal sottopasso e che, per recarsi al lavoro, passa di lì. "Che ci sia degrado è più che evidente, ogni giorno si possono notare rifiuti per terra. Passando di mattina ho trovato persone che dormivano. Un po’ di insicurezza, nell’attraversare a piedi il sottopasso, la provo".

Non a tutti i residenti, però, la situazione sembra fuori controllo. Paolo Vellani, che abita in strada Santa Caterina, nonostante abbia notato che qualcuno di sera mangia e beve nel sottopasso, afferma che "le persone che transitano in quest’area non sono pericolose. Non mi risulta che abbiano creato problemi tali da dover chiamare le forze dell’ordine. La situazione non è peggiorata nel tempo, anzi, forse, rispetto a qualche anno fa, è migliorata".

Anche Giacomo Cirelli, che attraversa frequentemente il sottopasso in bicicletta, dice di non aver visto "grandi cose se non qualche ragazzo un po’ ‘allegro’". Inoltre, aggiunge Cirelli, "non ho notato gente che dorme nel sottopasso. Negli orari in cui passo io, di mattina presto e la sera verso le 18, non c’è mai nessuno".