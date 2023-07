Degustarte, il format di un 29enne per promuovere l’Emilia nel mondo

Unire eccellenze enogastronomiche all’arte, intesa nelle sue più svariate forme, e presentare il tutto in eventi dedicati in giro per il mondo. Cominciando da Barcellona. Questa è l’intuizione che è venuta al vignolese Giovanni Casale, 29 anni, da qualche anno ormai residente fisso nella capitale catalana, dove ha sempre svolto l’attività di indossatore e modello. Ora, però, vuole inaugurare una nuova avventura imprenditoriale, che si basa appunto sull’unione di due sue grandi passioni: l’enogastronomia da un lato (con i prodotti emiliani in primis) e l’arte dall’altro. "Proprio in questi giorni – spiega Casale – sono partito con il mio format Degustarte, che prevede appunto l’unione di un evento a carattere enogastronomico con uno di carattere artistico. La prima esperienza, fatta nei giorni scorsi, è andata molto bene, tanto che abbiamo già fissato la seconda data: sarà il 23 luglio, sempre a Barcellona, nella fascia oraria 18,30 – 22,30. Anche in questa occasione proporremo in degustazione cucina italiana (la pasta, ovviamente) e vini internazionali, tra cui anche etichette emiliane, unitamente a un momento artistico. Avremo ospiti Andrea Miccio, fondatore della società di culturismo AM e campione del mondo al Man’s Physique, e il suo braccio destro Davide Contardo. Insomma, crediamo che anche la cura del corpo possa essere percepita come una forma d’arte e ne parleremo. Ma ovviamente – prosegue Casale – il mio progetto intende dare spazio anche a forme artistiche più tradizionali, come per esempio la presentazione di quadri, sculture o libri, alla presenza degli autori". Il calendario degli eventi è ancora tutto da scrivere. Ma il 29enne ha già qualche viaggio in programma. "Entro il 2023 – spiega – ho intenzione di organizzare un paio di eventi di Degustarte a Bali e a Miami. Il format, appunto, sarà sempre quello di avvicinare e interessare un pubblico selezionato attraverso la degustazione di eccellenze enogastronomiche (in primis le specialità emiliane e modenesi) e la presentazione di artisti o artigiani. "Con Degustarte – conclude Casale – vogliamo rappresentare un’opportunità, per artisti o per artigiani in grado di proporre qualcosa di unico (penso ad esempio alle ceramiche decorate), di espandere il loro business dall’Italia all’estero, partendo dalla Spagna. Ho in progetto, entro l’aprile 2024, di acquistare un locale per proporre di volta in volta questi eventi, ma la mia attività continuerà a essere itinerante, contando sull’attrattività dell’enogastronomia emiliana nel mondo".

m.ped.