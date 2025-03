Degustazioni tra i ciliegi in fiore. Tour a tappe a ‘DeGusta Vignola’

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna domenica 6 aprile, nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della Festa dei ciliegi in fiore, "DeGusta Vignola", il progetto ideato dalla produttrice cerasicola Moira Stefani, in collaborazione con Pro Loco e l’associazione MuoviVi, nonché con il patrocinio del Comune di Vignola. Si tratta di una sorta di "magnalonga" tra i ciliegi in fiore, della durata di 5 ore per 10 chilometri, che farà degustare ai partecipanti, in cinque diverse tappe, alcune delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Le iscrizioni alla terza edizione sono già aperte e si raccolgono entro il 1° aprile, telefonando al 351 7008797 o scrivendo una mail a prolocovignola@gmail.com. La quota di partecipazione per ogni partecipante è di 34 euro, mentre per i bambini dai 6 ai 12 anni l’adesione costa 15 euro. "Quest’anno, essendo anche lontani dalla Pasqua – spiega la stessa Moira Stefani – puntiamo a superare le 300 iscrizioni. Già nelle edizioni precedenti, che si sono tenute a ridosso delle festività pasquali, l’iniziativa era andata molto bene, raccogliendo 260 iscritti. Ma per il 2025, appunto, puntiamo a una grande riuscita dell’iniziativa, pensata sia per fare conoscere le specialità gastronomiche locali, sia per esplorare diversi angoli del nostro territorio".

Le tappe che faranno i partecipanti, suddivisi a loro volta in gruppi per una migliore esperienza individuale, saranno alla Società Agricola Ripa di Sotto, all’Azienda Agricola Moira Stefani, alla Società Agricola Parenti Saverio, all’Azienda Agricola Manzini Franco e alla Società Agricola Bigone. Nella proposta gastronomica di questa edizione figurano tra l’altro le rosette alla ciliegia, l’immancabile crostata con composta di ciliegie, nonché crescentine farcite o con affettati o con pesto o con composta di ciliegie, ma anche "bocche di lupo" alla ciliegia e Parmigiano Reggiano con aceto balsamico. Non mancheranno pure i liquori a base di ciliegia. La partenza di DeGusta Vignola 2025 è fissata per le 9 e il ritrovo è all’info point della Pro Loco di Vignola in Corso Italia. m.ped.