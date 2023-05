Dehor abbattuto, il ’pirata’ incastrato da pezzo di carrozzeria

Rischia sanzioni superiori a mille euro l’automobilista identificato dalla polizia locale indagando sull’episodio avvenuto alle 3 di sabato scorso in via Duomo a Carpi, quando un veicolo ha distrutto la ’distesa’ di un ristorante allontanandosi senza fermarsi.

Grazie al controllo incrociato delle videocamere di sorveglianza nell’orario del fatto, gli agenti avevano individuato un veicolo, di cui era rimasto sul posto un pezzo di carrozzeria recuperato dall’esercente e consegnato alla polizia locale; inoltre un cittadino aveva annotato la targa, così gli agenti hanno avuto conferma della propria attività investigativa.

Al conducente sarà contestato innanzitutto di aver violato il Codice della strada laddove prevede l’obbligo di fermarsi sul luogo di un sinistro anche in assenza di feriti, se ci sono conseguenze per le cose, pubbliche o private; anche la velocità sarà oggetto di valutazione; non è verificabile invece lo stato al momento della guida, perché test come per esempio quello etilico vanno eseguiti nell’immediatezza dei fatti.

Oltre alle infrazioni stradali, l’uomo rischia anche le conseguenze della denuncia presentata, inizialmente contro ignoti, dai proprietari dell’esercizio per la distruzione di fioriere, arredi e tendone del locale.

Dal sindaco Bellelli e dal Comandante Golfieri un plauso a chi ha collaborato con informazioni preziose, dimostrando alto senso civico, e agli agenti per il lavoro svolto.

m.s.c.