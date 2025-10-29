"Dehors, abbiamo solo riordinato gli spazi"

L’assessora al Commercio Paola Poletti interviene con una precisazione, a seguito di alcune polemiche che sono state sollevate nei giorni scorso dopo che è stata resa pubblica la nuova mappatura relativa ai dehors in piazza Garibaldi. "Nel procedere alla ridefinizione degli spazi esterni, che dopo il Covid, in considerazione dell’emergenza sanitaria, erano stati assegnati in via provvisoria – spiega l’assessora Poletti – l’amministrazione comunale ha avuto come obiettivo quello di armonizzare le esigenze di tutti i soggetti che sono, sia pure in modo diverso, coinvolti, ossia quelle degli esercenti e dei residenti, con quella che è la corretta gestione degli spazi pubblici".

Sempre al fine di precisare come si è addivenuti alla nuova mappatura dei dehors, l’assessora al Commercio sottolinea come "le scelte dell’amministrazione comunale sono state fatte non in ‘autonomia’, bensì solo dopo essere state condivise con tutti gli operatori di piazza Garibaldi. Soggetti che sono stati incontrati a uno a uno. Inoltre, nella nuova definizione, abbiamo impiegato la massima attenzione nel rispettare il principio di proporzionalità in rapporto agli spazi interni dei singoli locali, senza stravolgere gli equilibri economici e gestionali raggiunti dagli stessi esercenti nel periodo post Covid, e, ovviamente, lasciando lo spazio necessario ai mezzi di soccorso".

Nell’ottica di un percorso ‘non calato dall’alto’ ma pienamente condiviso, la Poletti ribadisce che "allo stesso tempo abbiamo tenuto conto anche degli interessi dei residenti di piazza Garibaldi, che abbiamo ascoltato invitandoli di persona. A fronte delle loro richieste, abbiamo cercato di dare loro una risposta soddisfacente, riducendo, ma sempre in accordo con gli esercenti stessi, l’area di stazionamento dei tavoli esterni per ridurre l’impatto acustico, in linea con il regolamento che disciplina le attività rumorose". Dalla nuova mappatura (l’ultima risale ai tempi del Covid) ne deriva un complessivo ridimensionamento di 120 metri quadrati delle aree adibite a dehors, passando da 559 a 449 metri quadrati, tenendo conto degli elementi di arredo urbano (fioriere, panchine, lampioni, fittoni e la giostra) che caratterizzano piazza Garibaldi. Le aree, di diversa metratura, sono otto, quattro delle quali includono uno spazio di rispetto per i mezzi di soccorso di quattro metri lineari dal fronte portico est.

A rendere necessario un nuovo disegno degli spazi massimi occupabili da dehors in piazza Garibaldi, oltre al venire meno dell’emergenza sanitaria, sono stati vari elementi come l’entrata in vigore del Regolamento dei dehors, il nuovo Pug e il Regolamento edilizio comunale.

Maria Silvia Cabri