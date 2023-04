"Dehors, andavano coinvolti i residenti"

Mancato coinvolgimento dei residenti ed eccessiva discrezionalità alla Giunta: non si placano le polemiche sul nuovo regolamento sui dehors approvato giovedì in Consiglio Comunale. "I dehors si confermano un terreno minato - afferma Giulio Bonzanini, Lega -. L’Amministrazione procede ciecamente nell’applicazione di un programma che continua a lasciare dubbi e a scontentare larga parte della cittadinanza. Il documento, pur essendo inevitabilmente migliorativo rispetto al caos che la negligenza delle Giunte Bellelli aveva creato, lascia eccessivi spazi di discrezionalità alla Giunta, mantenendo quello stato di empasse e conflitto tra residenti ed esercenti". "I dehors sono un’opportunità se ben normati e gestiti – prosegue Annalisa Arletti, capogruppo Fratelli d’Italia -. Non condividiamo il mancato coinvolgimento dei residenti poiché qualunque scelta politica impatta sulla vivibilità e sulla valorizzazione del patrimonio anche immobiliare oltre che sulla gestione della movida. Ben vengano le iniziative a favore di bar e ristoranti, purché la visione sul rilancio del centro storico sia ampia e condivisa. Qui invece la fretta di approvare il regolamento ha giocato un compromesso al ribasso".

Anche Federica Boccaletti, Fd’I ritiene "un errore il fatto che l’Amministrazione non si sia confrontata e non abbia coinvolto i residenti. L’assessore Gasparini ha detto che non era pensabile perchè i cittadini coinvolti sono troppi: io dico invece che esistono, e gli amministratori lo sanno, delle zone più critiche e delicate, come ad esempio piazza Garibaldi, dove il confronto era non solo auspicabile ma anche doveroso. Si potevano inoltre organizzare delle assemblee pubbliche che invece non ci sono state. Inoltre, mi chiedo che bisogno ci fosse di derogare sui limiti acustici, quando abbiamo un regolamento specifico recentemente approvato. Se era indispensabile uno studio acustico non ci si poteva pensare prima? Perché sempre a posteriori?". Massimo Barbi, Forza Italia, sottolinea "i problemi emersi, tra cui: i limiti acustici previsti per legge possono non essere rispettati; l’assessore può consultare le associazioni e gli esercenti mentre i vari comitati di cittadini esistenti eo futuri devono essere contattati e rappresentati dai consiglieri comunali". Ribadisce il proprio scontento anche il comitato di piazza Garibaldi: "Un regolamento arbitrario e settario, come sempre i nostri diritti sono stati volutamente ignorati per ragioni di interesse politico. Non ci sentiamo rappresentati dai consiglieri comunali; siamo cittadini di serie C".

Maria Silvia Cabri