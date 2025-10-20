Dehors in centro . Il sindaco: "Movida sì ma con equilibrio e grande buonsenso"

Movida e dehors, non si placano le poleniche. E per questo un irritato sindaco Mezzetti ieri ha deciso di dire la sua attraverso un vieo postato sui social. "Vogliamo garantire ai giovani di poter andare in centro la sera per divertirsi e farlo con equilibrio e in sicurezza – ha detto Mezzetti – Per questo abbiamo assunto, in condivisione con il prefetto, la decisione di aumentare i controlli sia delle forze dell’ordine che della polizia municipale. E questo è un punto. L’altro riguarda la gestione equilibrata dei locali per andare incontro alle esigenze di tutti: dei clienti, degli esercenti stessi ma anche dei residenti e dei portatori di handicap. Qualcuno, in questi anni di post pandemia, ha approffittato della situazione per espandersi esageratamente con tavolini e dehors occupando strade, portici, marciapiedi e piazze. Noi pensiamo che tutto questo vada regolamentato e concicliato con le esigenze di tutti per arrivare ad una gestione equilibrata del divertimento in centro storico. Chi non è in regola o si mette in regola o tira via tavolini e dehors. Qualcuno vuole difendere gli abusivi? Altro capitolo – conclude Mezzetti – la musica. Ci sono locali che parano musica a tutto volume fino alle 2 o 3 del mattino dove ci sono palazzi e appartamenti. Un residente come può fare?L’ordinanza pone un limite per la musica, oltre gli orari indicati si può rimanere lì. Avviene dapperturtto. Perché Modena deve essere un’eccezione? A me sembrano provvedimenti di assoluto buonsenso".

Della stessa opinione è Modena Volta Pagina. "C’è qualcosa che non torna nel botta e risposta fra esercenti del centro e Comune – si legge in una nota – nei giorni scorsi, infatti, le Associazioni del commercio avevano in coro dichiarato di essersi da tempo ’attivate per un giusto e corretto rispetto delle norme e di promuovere il rispetto delle regole’. Purtroppo per loro il sindaco Mezzetti ha rivelato che i sopralluoghi effettuati dai tecnici hanno trovato quasi il 40% dei dehors completamente abusivi. Tanti, troppi dehors occupano suolo pubblico senza permessi e, quindi, anche senza pagare. Ma c’è di peggio: il Comune ha dato la possibilità a questi abusivi di regolarizzarsi ma la maggioranza non l’ha fatto. Non se ne sono accorte le associazioni?" "Finalmente una nuova ordinanza del sindaco vorrebbe rimettere ordine nel caos del centro storico – prosegue Modena Volta Pagina – ma ne sta nascendo un putiferio di proteste. I gestori lamentano la norma che limita la musica alle 23 nei giorni feriali e a mezzanotte nei festivi e prefestivi. Sarebbe interessante capire da questi esercenti, fino a che ora vogliano fare musica anche in strada, a che ora pensano di lasciar dormire chi risiede in centro, visto che alcuni hanno candidamente dichiarato di tenere aperte le attività fino alle 2 o 3 di notte. Da parte nostra chiediamo che il Comune non transiga sugli abusi, verifichi gli orari e il volume delle emissioni musicali nelle strade ed anche certe autorizzazioni concesse con troppa facilità. Molto spesso, infatti, i dehor e i tavolini intralciano o restringono marciapiedi e portici fino a non permettere a carrozzine o portatori di handicap di percorrerli. Tutti vediamo, quotidianamente, strettoie incredibili per i pedoni che avrebbero il diritto di passeggiare in centro liberamente".