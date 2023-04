"Dehors, regole non solo per piazza Garibaldi"

"Abbiamo consultato i diretti interessati, ossia le associazioni di categoria e alcuni titolari di pubblici esercizi. Il nostro interlocutore privilegiato non poteva essere il comitato di piazza Garibaldi in quanto il provvedimento riguarda tutta la città, non la sola piazza Garibaldi. E’ un provvedimento di Consiglio, e ci sono i consiglieri che rappresentano i cittadini che li hanno eletti, è giusto che si assumano la loro responsabilità di rappresentanza".

Il vice sindaco e assessore al Centro storico, Stefania Gasparini, così replica alle polemiche sollevate dai componenti dello ‘storico’ comitato della piazzetta ( e riportate in Consiglio dalle opposizioni) che hanno lamentato il loro "mancato coinvolgimento, anche solo a titolo informativo" nell’ambito della presentazione del nuovo Regolamento dehors, approvato giovedì sera in Consiglio comunale. "Sono dieci anni che ci ‘battiamo’ per la piazzetta – affermano i residenti – siamo i referenti riconosciuti e ci siamo mossi più volte in tal senso. Eppure solo all’ultimo momento abbiamo appreso che sarebbe stato discusso il nuovo regolamento. Non solo: qualche anno fa abbiamo presentato in Comune una relazione acustica redatta da un ingegnere specializzato in rilievi fonometrici che già allora (nonostante fossimo in lockdown) aveva evidenziato come i valori fossero decisamente superiori ai limiti consentiti, sia di giorno che di notte. Ora, apprendiamo che il nuovo regolamento attribuisce alla Giunta la possibilità di prevedere deroghe per i requisiti acustici. Comprendiamo la necessità di tutelare gli interessi economici degli esercenti, ma il nostro diritto alla salute e alla quiete domestica vale forse meno? Rifletteremo sulla situazione e non escludiamo anche il ricorso alle vie legali: il sindaco è il responsabile della salute dei cittadini".

"Come detto – prosegue la Gasparini – il tema non riguarda solo i residenti di piazza Garibaldi ma tutti i carpigiani; inoltre non è vero che il comitato non è mai stato coinvolto, anzi alle ultime riunioni relative agli street tutor era stato invitato ma non si è presentato nessuno. Abbiamo deciso di approvare in regolamento ex novo – spiega la vice sindaco – in quanto le modifiche da apportare a quello precedente erano così sostanziali da renderne opportuno uno nuovo. Le novità introdotte sono all’insegna della semplificazione burocratica e al tempo stesso nell’ottica di rendere più rigoroso il tema della manutenzione e del decoro".

Maria Silvia Cabri