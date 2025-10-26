Dehors, spazi ridimensionati. È polemica

E’ già polemica tra i pubblici esercenti a fronte della nuova mappa degli spazi occupabili da dehors in piazza Garibaldi. Dalla nuova mappatura (l’ultima risale ai tempi del Covid) ne deriva infatti un ridimensionamento di 120 metri quadrati delle aree adibite a dehors, passando da 559 a 449 metri quadrati, tenendo conto degli elementi di arredo urbano (fioriere, panchine, lampioni, fittoni e la giostra) di piazza Garibaldi. Le aree, di diversa metratura, sono otto, quattro delle quali includono uno spazio di rispetto per i mezzi di soccorso di quattro metri lineari dal fronte portico est.

Insorgono le associazioni di categoria, e in particolare Massimiliano Siligardi, direttore Confesercenti delle terre d’Argine: "Durante la pandemia c’è stata un’espansione delle occupazioni di suolo pubblico di bar e ristoranti, in considerazione del distanziamento sociale. Ora l’emergenza Covid è terminata, ma non è finita quella della contrazione dei consumi che va a penalizzare proprio gli esercizi di somministrazione (bar e ristoranti). Per questo reputo che la scelta più opportuna sia di consentire ai titolari di pubblici esercizi di mantenere gli ampliamenti precedentemente concessi, rendendoli definitivi".

Ma anche la politica: "Sul regolamento dei dehors si dovrebbe aprire un vero confronto tra commercianti, associazioni di categoria, tecnici e amministrazione comunale, al fine di limitare gli adempimenti burocratici- prosegue Massimo Barbi, Forza Italia Carpi -. Tra i problemi maggiori vi è il fatto che, per l’apertura dei dehors per una serata con musica e intrattenimento, i costi che i commercianti devono sostenere e la richiesta mediante portale Suap per organizzarla, non giustificano gli incrementi degli incassi e sono anche causa della caduta di interesse per iniziative come le serate del mercoledì d’estate".

Secondo Barbi, "dalla nuova mappatura degli spazi a disposizione degli esercizi pubblici emerge che gli spazi a disposizione dei mezzi di soccorso presentano un ‘imbuto’, passando da 4 metri per tre esercizi e poi arrivare a 3 metri per l’esercizio in angolo con via Sbrillanci. Inoltre le metrature così come sono state indicate non rispettano i requisiti igienico sanitari dei locali in relazione alle persone che possono essere servite. Non si tiene conto di un criterio fondamentale: spazi esterni devono essere proporzionati alle dimensioni dei locali, dei bagni e delle cucine. Inoltre, ricordiamo all’amministrazione che oltre agli spazi da destinare agli esercenti pubblici ci sono anche i cittadini che hanno diritto a poter passeggiare liberamente e di occupare le panchine".

Maria Silvia Cabri