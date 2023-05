"Dehors tra i calcinacci, non possiamo lavorare"

"La pizzeria San Francesco si vede costretta a comunicare che per i pranzi infrasettimanali non eseguirà il solito servizio (rimanendo comunque operativa il sabato e la domenica e gli eventuali festivi) fino alla riapertura di corso Roma, che avrebbe dovuto essere per fine aprile. Una gestione vergognosa della nostra amministrazione che ringrazio pubblicamente!". Matteo Righi, titolare della pizzeria san Francesco (nell’omonima via) e de Il Malto (in piazza Garibaldi) esprime tutto il suo malcontento per la situazione di corso Roma, dando voce a molti altri negozianti della strada. Matteo, perché avete preso la decisione di chiudere a pranzo durante la settimana?

"Già si lavorava poco, veniamo da due anni di pandemia, il cantiere è stato la mazzata finale. E’ un anno che siamo in queste condizioni: abbiamo tenuto duro, sapendo che ormai sarebbe stata questione di poco tempo. L’assessore ai Lavori pubblici Paolo Malvezzi aveva dichiarato che entro fine aprile corso Roma sarebbe stato del tutto percorribile: siamo in maggio e il cantiere non solo c’è ancora, ma per noi la situazione è peggiorata".

In che senso peggiorata?

"Il cantiere si è allargato a ridosso del nostro dehors: ho chiesto che venisse messa almeno una rete, perché prima eravamo letteralmente dentro al cantiere. Inoltre, dalla nostra parte, hanno chiuso il passaggio verso corso Roma, siamo completamente tagliati fuori.

I detriti e la polvere del cantiere finiscono dentro alla veranda, e c’è rumore: come si può pensare di lavorare (e di pranzare) in queste condizioni?"

Cosa chiedete?

"Che questa presa in giro finisca il prima possibile, che qualcuno ci metta la faccia e che venga preso un impegno serio e concreto. Vogliamo una data precisa e che sia rispettata. Se in un mese hanno pavimentato i 100 metri della parte est, significa che hanno messo giù 5 metri di sanpietrini al giorno: ora quanto ci metteranno per la parte ovest?

Certo, c’è stata la pioggia; adesso è il momento di dimostrare che sono di parola, anche a costo di mandare il doppio degli operai per rispettare i tempi. Siamo esasperati, non abbiamo già sofferto abbastanza tra lockdown e questo cantiere?"

Hanno previsto dei ristori… "E’ stato fatto il bando, ma in molti non sono riusciti a partecipare per i criteri troppo ristretti, specie visto il momento.

E anche chi ha partecipato, non ha ancora ricevuto un euro, posto che gli incentivi dovrebbero essere aumentati visto che erano commisurati ad un periodo più breve.

Noi chiediamo un impegno serio: devo perdere anche questa estate di lavoro?" .

Maria Silvia Cabri