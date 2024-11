Del Conca rassicura sulle tredicesime

Il giorno dello sciopero che ha avuto una larga partecipazione nel reparto della produzione, il Gruppo ceramico Del Conca (ex Pastorelli) rassicura i dipendenti: tutte le tredicesime di dicembre 2024 saranno regolarmente erogate e anzi mai sono state messe in discussione. Ancora in fase di trattativa sono invece i ratei su alcuni mesi della tredicesima 2025, visto che stanno per aprirsi (il 9 dicembre) formalmente 10 mesi di cassa integrazione straordinaria, ma sia da parte sindacale sia soprattutto dall’azienda, confermano che non dovrebbero essere affatto dieci mesi effettivi, bensì tutto dovrebbe rientrare nella norma già tra febbraio e marzo 2025.

Insomma, si andrebbero a perdere, mal che vada, i ratei di tredicesima di tre - quattro mesi e non di dieci. A supporto di tutto questo una nota aziendale specifica: "Ceramica del Conca ha investito negli ultimi anni 117 milioni di euro, in gran parte presso lo stabilimento di Savignano sul Panaro e presso il Centro logistico di Solignano, per garantire alti standard di servizio per la clientela e per realizzare una fabbrica con impianti produttivi dotati della migliore tecnologia presente nel settore a livello mondiale, in grado di assicurare eccellenti prestazioni in ambito di sostenibilità e di salute e sicurezza sul lavoro, e per affacciarsi a nuovi segmenti di mercato per dare un miglior futuro all’azienda.

Presso la sede di Savignano l’azienda occupa oltre 200 lavoratori, assunti quasi esclusivamente con contratto a tempo indeterminato. A tutti i dipendenti vengono riconosciuti due livelli retributivi derivanti dal Ccnl di settore e da un contratto integrativo aziendale. Il percorso di riorganizzazione presentato ai sindacati ed alle rappresentanze dei lavoratori il 18 novembre scorso ha l’obiettivo di valorizzare i grandi investimenti fatti e dare maggiore continuità lavorativa.

L’intervento della cassa integrazione richiesto a partire dal prossimo 9 dicembre prevede, a oggi, un coinvolgimento per i lavoratori di Savignano limitato ai primi mesi del nuovo anno per poi ripartire a pieno regime. Del Conca precisa che la tredicesima mensilità 2024 sarà regolarmente erogata e non è mai stata messa in discussione. Le distanze con la Filctem Cgil e la Rsu di Savignano si sono invece registrate in merito ai ratei di tredicesima da maturare durante la Cigs, non previsti dalla normativa: per compensare tale disagio e sostenere i lavoratori l’Azienda ha proposto misure economiche alternative sostanzialmente equivalenti. Queste condizioni aggiuntive e migliorative saranno riproposte da Del Conca anche nei prossimi incontri con lo scopo di raggiungere un’intesa su un percorso condiviso. L’iniziativa indetta dal sindacato e dalla Rsu sorprende, pertanto, alla luce delle disponibilità presentate". Da parte sua, il sindacato Filctem Cgil fa sapere che "oltre l’80% della produzione" ha aderito allo sciopero, "fortemente voluto dai lavoratori", anche se auspica di trovare un accordo con l’azienda "perché si parla davvero di un esborso minimo per un gruppo così grande, serio e con intenzione di investire".

Marco Pederzoli