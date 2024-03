Del Vecchio, l’autore che ha inventato un genere letterario

Non è da tutti inventare un nuovo genere letterario, ma uno scrittore modenese c’è riuscito: Ludovico Del Vecchio, autore de ’Il mistero dei fiori viola’ (Elliot Edizioni), quinta puntata della saga di gialli modenesi con protagonista il poliziotto italo – belga Jan De Vermeer, ecologista convinto. Jan è un tipo fatto a modo suo, schivo, tormentato, amante del verde. Si muove solo su una Legnano del ‘57 e si è inventato il ’guerrilla gardening’ della Compagnia delle Piante, pianta alberi in giro per la città senza aspettare noiose autorizzazioni comunali. In quest’ultima avventura si trova alle prese con omicidi di esseri umani e misteriose sparizioni di felini, enigmi che dovrà risolvere con l’aiuto del commissario Ardenga della squadra mobile. Siccome le vicende di un giallo non si possono raccontare per non svelare le sorprese, le svolte narrative e i colpi di scena, ho pensato di intervistare Jan De Veermer, alter ego del suo inventore che sotto molti punti di vista la pensa esattamente come lui. Ma si può intervistare il protagonista di un romanzo? Con un po’ di fantasia direi di sì. “Caro Jan, tu porti avanti idee assai decise sulla necessità di aumentare la quota verde in città. Come vedono il tuo attivismo i colleghi e i politici di Modena?”. “I colleghi come un originale, con questa storia della bicicletta e del guerrilla gardening. I politici come un gran rompiscatole. Li pungolo senza sosta perché piantino ancor più alberi, magari al posto dei pratoni di erba medica al parco della Resistenza”. “Quali sono i poteri assoluti di tigli, platani e compagnia?”. “Oltre alla bellezza che contrasta gli orrori della cementificazione e del consumo di suolo, gli alberi producono ossigeno, captano l’anidride carbonica, donano frescura nelle torride giornate estive, catturano il particolato inquinante. Inoltre, possiedono una funzione terapeutica: ammirarli, respirarne il profumo, migliora l’umore delle persone sane e, ancora di più di quelle ammalate. Uno scrittore ha raccontato che guardare alberi secolari, che sanno vivere meglio di noi, l’ha aiutato a rimettersi in piedi dopo una lunga malattia”. “Quindi gli alberi sono un investimento eccellente per tutti”. “Beh, direi proprio di sì. Oltre ai pregi già citati, riducono la criminalità (nei posti freschi e gradevoli circola più gente) e aumentano i valori immobiliari”. “So che sei fautore di una crociata contro la capitozzatura, una pratica che ritieni deleteria (criminale direi, se si parlasse di uomini)”.

Claudio Gavioli