Del Vecchio, nuovo ’green thriller’

Sabato alle 18, al Consorzio Creativo di Modena (via dello Zono 5), lo scrittore modenese Ludovico Del Vecchio presenterà il suo ultimo romanzo in stile ‘green thriller’, conversando con Marco Barozzi. ‘Il mistero dei fiori viola’. Si tratta di un ‘green vet thriller’, visto che, oltre alle piante, gli animali hanno in questa vicenda un ruolo da assoluti protagonisti. Siamo alla fine del 2019, una donna bellissima viene trovata morta all’interno del suo raffinato giardino, uccisa; il commissario Ardenga della squadra mobile, in procinto di andare in pensione, indaga con ancora più passione del solito perchè si è invaghito della figura della donna ammazzata. L’amico Jan De Vermeer, poliziotto di volante e fondatore della Compagnia delle Piante, viene incaricato dal questore di aiutare la sua antica insegnante di lettere a rintracciare una vecchia gatta siamese, scomparsa da alcuni giorni. Ma non è l’unico felino sparito nella città di Modena, ne mancano all’appello molti altri. Jan si ritrova in un mondo mai sfiorato prima. Aralia Gondrano Pedersen, un tempo professoressa di lettere, riceve da qualche mese dei versi poetici molto particolari, quasi degli haiku, criptici, di amore e non amore. Arrivano però altri morti, tutti colpiti al capo, e anche la vita dei due poliziotti è messa in gioco.

