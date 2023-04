Delegazione di studenti a Cagliari per rendere omaggio a Nino Garau

Una delegazione di Spilamberto è andata in visita l’altro giorno a Cagliari, per omaggiare la memoria di ’Geppe’, al secolo Nino Garau, il partigiano di origine sarda che diede il suo contributo, durante la Resistenza, a liberare proprio Spilamberto dal nazifascismo. In ragione di questo fatto, dallo scorso anno Cagliari e Spilamberto sono gemellate. Hanno fatto parte della delegazione spilambertese il sindaco Umberto Costantini, gli assessori Salvatore Francioso e Carlotta Acerbi, più quattro studentesse in rappresentanza degli alunni delle medie che lo scorso anno hanno lavorato al progetto ’Officina urbana. La via dei diritti’. Si tratta di Yousra Ezzanfari, Sara Zikic, Cristel Campani e Douha Bouhaoui. Garau è venuto a mancare nel luglio 2020, all’età di 96 anni. "Grazie alla scelta di Nino – ha ricordato Costantini – noi oggi godiamo della libertà".

Acerbi ha aggiunto: "Essere a Cagliari il 22 aprile a ricordare il partigiano Nino Garau è stata per noi una grande emozione. Così come lo è stata poterlo commemorare attraverso le parole delle giovani donne spilambertesi che abbiamo accompagnato in Sardegna".

m.ped.