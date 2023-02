Delegazione slovena in visita al Mabic e al Museo Ferrari

Una delegazione di operatori turistici sloveni ha visitato ieri Maranello: accolto in Municipio dal sindaco Luigi Zironi e dall’assessora Mariaelena Mililli, il gruppo composto da rappresentanti di aziende della ricettività – dagli alberghi alle terme – e delle istituzioni slovene ha trascorso alcune ore in città, tra Mabic e Museo Ferrari. A guidare la delegazione Aljosa Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia. Presenti anche gli assessori al turismo di Fiorano (Morena Silingardi) e Formigine (Corrado Bizzini).