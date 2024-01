Delitto Calanchi, il figlio: "Avevo bevuto, litigammo ma non l’ho spinta"

Ieri in corte di Assise è stato il giorno di Carlo Evangelisti, il 50enne finito in carcere con l’accusa di aver ucciso la madre Milena Calanchi, 71 anni. L’omicidio è avvenuto tra il 15 e il 16 novembre del 2021 nell’abitazione della donna, in via dei Manzini. Incalzato dalle domande del pm Lucia De Santis, Evangelisti ha dichiarato di avere discusso con la madre la sera del 15, una delle tante liti che esplodevano tra loro. Infatti i vicini di casa chiamarono almeno quaranta volte le forze dell’ordine tra giugno e novembre di quell’anno, proprio a seguito delle continue furibonde liti tra madre e figlio. La madre, secondo il racconto fatto in aula dall’imputato, gli avrebbe dato una sberla, lui le avrebbe appoggiato la mano sulla spalla dicendo: "Cosa fai mamma?". In quel momento Evangelisti le sarebbe caduto addosso, completamente ubriaco. Dopo un tempo indefinito sarebbe poi tornato al piano terra dove dormiva. "Non so dire quanto sono rimasto lì, forse sono svenuto – ha detto l’imputato, difeso dall’avvocato Roberto Ghini – . Ricordo che al mattino sono salito fino a metà scala e ho intravisto mia madre ancora sdraiata, ma ha pensato a una ‘sceneggiata’ e sono uscito perchè ero in astinenza da alcol. Quel giorno ero ubriaco – ha ricordato appunto in aula – lei aveva iniziato a gridarmi ‘addosso’, per questo l’avevo raggiunta al primo piano, dove non sarei potuto salire poiché io, al primo piano, non potevo andare". Una versione, quella riferita in aula dall’imputato, che contrasta con quella fornita a ‘caldo’, subito dopo la tragedia, ha ribattuto il pm che ha ricordato come Evangelisti disse di avere spinto sua madre durante una lite il 16 mattina, dopo che lei l’aveva aggredito perché voleva che lui andasse via di casa. "Non l’ho mai sfiorata – ha dichiarato invece ieri l’imputato – ero un etilista e non era mia intenzione farle del male. Oggi ricordo meglio perchè nel corso del primo interrogatorio ero in crisi d’astinenza da alcol". Come noto quel giorno il 50enne raggiunse l’amico al bar, in viale Amendola, ‘affidando’ a lui i suoi timori. "Mi ha spiegato che, come accaduto altre volte, aveva litigato con la madre e poi l’aveva spinta. Gli ho chiesto se fosse viva o morta e mi aveva risposto che non lo sapeva" aveva testimoniato l’amico in aula. Ieri Evangelisti ha ribadito di avere un rapporto conflittuale con la madre ma di non averle mai fatto del male. "Il mio assistito – ha detto l’avvocato Ghini – ha affrontato un interrogatorio durissimo, non ha mai vacillato. L’interrogatorio proseguirà alla prossima udienza e sono certo fornirà elementi utili. Io continuo a ritenere che sia stato solo un drammatico incidente".

Emanuela Zanasi

e Valentina Reggiani