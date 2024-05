Delitto Calanchi, il processo. Chiesto l’ergastolo per il figlio: "La maltrattava da tempo"

"Ha ucciso sua madre e il delitto è avvenuto in un contesto di maltrattamenti tra le mura domestiche. Evangelisti deve scontare l’ergastolo".

E’ quanto ha chiesto ieri pomeriggio, dopo una discussione durata oltre sei ore, il pm dottoressa Lucia De Santis per Carlo Evangelisti, il 50enne in carcere per la morte della madre Milena Calanchi, 71 anni, avvenuta tra il 15 e il 16 novembre del 2021 nella loro abitazione di via Manzini. Nella lunga e appassionata discussione il pm ha ritenuto sussistente il reato di omicidio aggravato dalla minorata difesa, dal rapporto famigliare e dal fatto che l’omicidio sarebbe avvenuto in un contesto di maltrattamenti appunto.

Da qui la richiesta dell’ergastolo per l’imputato e la Corte di Assise ha rinviato al 23 maggio prossimo per dare la parola alla difesa.

L’avvocato Roberto Ghini, al termine dell’udienza ha sottolineato: "Sinceramente la discussione del pubblico ministero e la sua richiesta mi sono sembrate del tutto disancorate dalla realtà processuale e completamente fuori misura.

Il pm ha ricostruito i fatti unendo circostanze emerse oggettivamente a dibattimento e opinioni disancorate dalla realtà processuale.

Ha pure commesso errori oggettivi nella ricostruzione degli orari – afferma il legale – ma la cosa che più mi ha lasciato stupito è la chiara evidenza di non aver minimamente compreso la sofferenza profonda che albergava in quel nucleo familiare. La discussione del pm è stata una faticosa e lunghissima rilettura di tutte le risultanze processuali, ma con una sintesi assolutamente non condivisibile. Il mio assistito ha ribadito più volte anche oggi (ieri, ndr) ’non volevo uccidere mia madre’".

In aula, Evangelisti, incalzato dalle domande del pm aveva ammesso di aver discusso con l’anziana madre la sera del 15 novembre. L’ennesima lite che li vedeva tristemente protagonisti, a seguito delle quali i vicini di casa avevano allertato decine di volte la polizia locale.

L’imputato aveva sottolineato che, dopo aver ricevuto uno schiaffo dalla madre, le era caduto addosso, essendo ubriaco.

Dopo un tempo indefinito, era tornato al piano terra dove dormiva e al mattino aveva notato la vittima ancora sdraiata in camera da letto.

All’indomani del delitto, però, Evangelisti aveva confidato ad un amico, testimone al processo, di aver spinto sua madre durante una lite e di esserle caduto addosso.

Il 23 maggio la Corte, dopo aver ascoltato l’arringa della difesa, rappresentata dall’avvocato Ghini deciderà se condannarlo o meno all’ergastolo, come richiesto dalla pubblica accusa.